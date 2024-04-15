Ідеальний образ на щодень: головні секрети "голого" макіяжу

В останні роки все більшої популярності набуває так званий "голий" макіяж. Його суть полягає у використанні мінімальної кількості косметики, щоб лише підкреслити природну красу.

Які підказки допоможуть виглядати одночасно природно та бездоганно, а також, як правильно наносити косметику для "голого" макіяжу, розповідаємо далі.

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Підготовка шкіри

Здорова і блискуча шкіра є основою для будь-якого макіяжу. Тому перш за все підготуйте своє обличчя за допомогою зволожувальної маски. Вона допоможе зробити шкіру еластичною та пружною.

Праймер

Праймер – це найпростіший спосіб розгладжування шкіри перед нанесенням макіяжу. Цей продукт створює базу, яка дозволяє тональному крему лягати рівномірно та триматися на місці протягом усього дня.

Також можна використати освітлювальний праймер, щоб після нанесення тональної основи шкіра сяяла зсередини.

Як виглядає "голий макіяж": дивіться фото

Тональна основа

Якщо хочете уникнути ефекту маски та зробити покриття максимально натуральним та легким, уникайте надто щільних та пігментованих продуктів. Краще оберіть тонований зволожувальний крем, BB або CC-крем.

Ці засоби можуть надати шкірі додаткового зволоження та дозволять природним особливостям шкіри просвічувати, що створить ілюзію, ніби на вас зовсім нема косметики.

Консилер

Якщо хочете приховати темні кола або інші недосконалості, нанесіть легкий шар зволожувального консилера. Розтушуйте його пальцями, адже тепло шкіри змусить продукт танути та лягати більш рівномірно.

Кремові текстури

Кремові текстури набагато краще змішуються між собою, ніж пудрові. Але якщо ви переживаєте, що ваш макіяж потече або деформується протягом дня, можете припудрити його перед виходом з дому або застосувати спрей, що закріплює косметику.

Мінімум косметики створить природний ефект: дивіться фото

Рум’яна

Від природи наша шкіра завжди має почервоніння, тому нанесіть трохи кремових рум’ян на яблука щік, ніс та скроні.

Брови

Не варто вимальовувати штучні брови ідеальної форми. Краще просто підкресліть їхню природну красу та густину за допомогою гелю для фіксації.

Якщо брови надто світлі або рідкі, то використайте тонкий лайнер, щоб домалювати штрихи, схожі на волоски.

Туш

Не наносьте туш в декілька шарів, щоб не перенавантажити образ. Якщо у вас довгі та чорні вії, то туш можна взагалі не використовувати, а просто підкрутити їх за допомогою щипчиків.