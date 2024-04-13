Який вигляд має модний макіяж цієї весни та як повторити його вдома за допомогою базових засобів, розповідаємо далі.

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Як зробити "полуничний" макіяж

Такий простий, але неймовірно красивий макіяж полюбили красуні в усьому світі, адже він за кілька хвилин приховає сліди недосконалості на обличчі та допоможе йому розквітнути.

Головним продуктом для "полуничного" макіяжу є рум'яна у сухому або рідкому вигляді. Нанесіть їх на вилиці, скроні та кінчик носа.

Як виглядає "полуничний" макіяж: дивіться фото

Також, за бажанням, можна додати рум'яна на повіки. Це допоможе створити ефект "сонячного поцілунку".

Губи натомість варто підкреслити прозорим блиском. Якщо ви полюбляєте стрілки на очах, то замініть підводку олівцем і розтушуйте його.

Замість чорної туші обирайте коричневу чи бордову, а брови просто розчешіть прозорим гелем. Це додасть вашому макіяжу більшої природності.