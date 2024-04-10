До слова, два роки тому вчені з Університету Бангора у Північному Уельсі провели дослідження щодо макіяжу. Тоді зробили 2 фотографії жінок – без макіяжу та з мейкапом, з яким би вони пішли на вечірку, щоб познайомитися з чоловіком. Як не дивно, лише 31% чоловіків обрали жінок з яскравим макіяжем, інші ж – віддали перевагу ненафарбованим. Який макіяж насправді подобається чоловікам – далі у матеріалі Life 24.

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Природність та легкий нюд – найкращий вибір

Чимало опитувань та досліджень довели, що чоловікам насправді подобається природність у макіяжі. Часто чоловіки вважають, що на обличчі жінки немає косметики, однак вона нанесла легкий тон, підкреслила губи та брови, підфарбувала вії. Саме такий макіяж у більшості випадків чоловіки називають природним.

Зокрема, можна виділити кілька секретів мейкапу, які подобаються чоловікам:

Легке сяйво шкіри

Як з'ясувалося, чоловікам не подобається матова шкіра, адже вона створює враження, що на шкіру нанесли щільний шар тонального крему. Натомість перевагу легкому сяйву, яке нагадує природний блиск.

Вишукані тонкі стрілки

Вишукані тонкі стрілки, які підкреслюють лінію росту вій і мають короткий хвостик, найбільше подобаються чоловікам. Окрім того, вони роблять очі візуально більшими й притягують погляд протилежної статі.

Нюдовий колір помади

Червоні губи вже давно не подобаються більшості чоловіків. Натомість вони є шанувальниками природних відтінків помади. Однак варто зауважити, що частині чоловіків подобається ягідний легкий відтінок, який ніби створює ефект зацілованих вуст.

Легкий блиск на губах також до вподоби чоловікам, однак такий, що не створює ефекту вологості чи липкого відчуття.



Який макіяж подобається чоловікам / Фото Freepik

Непомітна туш

Ляльковий погляд з довгими віями, які мають "тонну" туші не приваблює чоловіків. Натомість їм подобаються злегка нафарбовані вії, які майже не містять туш.

Рум'янець

Рум'яні щоки завжди асоціюються зі здоров'ям і неабияк приваблюють чоловіків. Натомість бліде обличчя без рум'янцю асоціюється з хворобливістю і відштовхує чоловіків.

Легка засмага

Хоча засмага й не стосується макіяжу, але варто зауважити, що чоловікам на генетичному рівні подобається здоровий вигляд. Легка засмага – найпростіший спосіб досягти такого ефекту. Якщо можливості поніжитися на сонечку немає, то можна скористатися автозасмагою. Але варто наносити її з обережністю. А ось від бронзерів на обличчі краще відмовитися – чоловіки їх вважають непривабливими.

Варто наголосити, що кожна жінка самостійно обирає, який вигляд вона прагне отримати за допомогою макіяжу. Окрім того, ці рекомендації не істиною, яка працює у 100% випадків. Кожна людина має свої вподобання, то ж створити єдиний стандарт для всіх неможливо, й в ньому немає потреби, адже рішення підкреслити свою індивідуальність – найкращий вибір.