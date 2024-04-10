К слову, два года назад ученые из Университета Бангора в Северном Уэльсе провели исследование по макияжу. Тогда сделали 2 фотографии женщин – без макияжа и с мейкапом, с которым бы они пошли на вечеринку, чтобы познакомиться с мужчиной. Как ни странно, только 31% мужчин выбрали женщин с ярким макияжем, другие же – отдали предпочтение ненакрашенным. Какой макияж на самом деле нравится мужчинам – далее в материале Life 24.

К теме Эффект желейных губ: как сделать трендовый макияж дома

Естественность и легкий нюд – лучший выбор

Немало опросов и исследований доказали, что мужчинам на самом деле нравится естественность в макияже. Часто мужчины считают, что на лице женщины нет косметики, однако она нанесла легкий тон, подчеркнула губы и брови, подкрасила ресницы. Именно такой макияж в большинстве случаев мужчины называют естественным.

В частности, можно выделить несколько секретов мейкапа, которые нравятся мужчинам:

Легкое сияние кожи

Как выяснилось, мужчинам не нравится матовая кожа, ведь она создает впечатление, что на кожу нанесли плотный слой тонального крема. Зато предпочтение легкому сиянию, которое напоминает естественный блеск.

Изысканные тонкие стрелки

Изысканные тонкие стрелки, которые подчеркивают линию роста ресниц и имеют короткий хвостик, больше всего нравятся мужчинам. Кроме того, они делают глаза визуально больше и притягивают взгляд противоположного пола.

Нюдовый цвет помады

Красные губы уже давно не нравятся большинству мужчин. Зато они являются поклонниками естественных оттенков помады. Однако стоит заметить, что части мужчин нравится ягодный легкий оттенок, который будто создает эффект зацелованных губ.

Легкий блеск на губах также нравится мужчинам, однако такой, что не создает эффекта влажности или липкого ощущения.



Какой макияж нравится мужчинам / Фото Freepik

Незаметная тушь

Кукольный взгляд с длинными ресницами, которые имеют "тонну" туши не привлекает мужчин. Зато им нравятся слегка накрашенные ресницы, которые почти не содержат тушь.

Румянец

Румяные щеки всегда ассоциируются со здоровьем и изрядно привлекают мужчин. Зато бледное лицо без румянца ассоциируется с болезненностью и отталкивает мужчин.

Легкий загар

Хотя загар и не касается макияжа, но стоит заметить, что мужчинам на генетическом уровне нравится здоровый вид. Легкий загар – самый простой способ достичь такого эффекта. Если возможности понежиться на солнышке нет, то можно воспользоваться автозагаром. Но стоит наносить его с осторожностью. А вот от бронзеров на лице лучше отказаться – мужчины их считают непривлекательными.

Стоит отметить, что каждая женщина самостоятельно выбирает, какой вид она стремится получить с помощью макияжа. Кроме того, эти рекомендации не истиной, которая работает в 100% случаев. Каждый человек имеет свои предпочтения, то же создать единый стандарт для всех невозможно, и в нем нет необходимости, ведь решение подчеркнуть свою индивидуальность – лучший выбор.