Как выглядит модный макияж этой весны и как повторить его дома с помощью базовых средств, рассказываем далее.

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Как сделать "клубничный" макияж

Такой простой, но невероятно красивый макияж полюбили красавицы во всем мире, ведь он за несколько минут скроет следы несовершенства на лице и поможет ему расцвести.

Главным продуктом для "клубничного" макияжа являются румяна в сухом или жидком виде. Нанесите их на скулы, виски и кончик носа.

Как выглядит "клубничный" макияж: смотрите фото

Также, по желанию, можно добавить румяна на веки. Это поможет создать эффект "солнечного поцелуя".

Губы взамен стоит подчеркнуть прозрачным блеском. Если вы любите стрелки на глазах, то замените подводку карандашом и растушуйте его.

Вместо черной туши выбирайте коричневую или бордовую, а брови просто расчешите прозрачным гелем. Это придаст вашему макияжу большей естественности.