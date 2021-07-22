Що ти робиш: жінка вкладала волосся у заповненому пабі – відео

Американці не сподобався вигляд свого волосся, тому вона негайно почала його вкладати. Єдина проблема – все це сталося у заповненому спортивному пабі.

Жінка безцеремонно знайшла вільну розетку, витягнула фен-щітку для теплової укладки і почала вирівнювати своє волосся. Відвідувачів закладу це розсмішило: вони навіть зняли жінку на відео.

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Однак не всі зрозуміли, навіщо жінка робить це у спортивному пабі. Хтось звернувся до персоналу з проханням заборонити леді вкладати волосся.

Duffy’s Sports Grill дотримується найвищий стандартів безпеки для наших гостей та гравців команди. Коли ми дізналися про б’юті-процедуру відвідувачки, то менеджер негайно попросив у пані забрати пристрій для вкладання волосся. Вона це й зробила. Ми розуміємо, що погода у Флориді жорстко впливає на жіноче волосся, але ми закликаємо гостей залишити гарячий фен вдома і прийти за гарячими крильцями, – прокоментували ситуацію представники закладу.

Відео добре розважило користувачів інстаграму: лише за кілька днів воно назбирало 20 тисяч вподобань та понад 1 тисячу коментарів. Люди по-різному реагували на таку витівку жінки:

Що далі? Бриття?

Турбота про себе – ключ до успіху, де б ви не перебували.

Люблю її за це.

Для мене немає нічого дивнішого за людей, які знімають на відео незнайомих людей.