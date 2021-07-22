Женщина бесцеремонно нашла свободную розетку, вытащила фен-щетку для тепловой укладки и начала выравнивать волосы. Посетителей заведения это рассмешило: они даже сняли женщину на видео.

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Однако не все поняли, зачем женщина делает это в спортивном пабе. Кто-то обратился к персоналу с просьбой запретить леди укладывать волосы.

Duffy's Sports Grill придерживается самых высоких стандартов безопасности для наших гостей и игроков команды. Когда мы узнали о бьюти-процедуре посетительницы, то менеджер немедленно попросил у женщины забрать устройство для укладки волос. Она это и сделала. Мы понимаем, что погода во Флориде жестко влияет на женские волосы, но мы призываем гостей оставить горячий фен дома и прийти по горячие крылышки, – прокомментировали ситуацию представители заведения.

Видео хорошо развлекло пользователей инстаграма: всего за несколько дней оно насобирало 20 тысяч лайков и более 1 тысячи комментариев. Люди по-разному реагировали на такую ​​выходку женщины:

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