Відмінний одяг для співбесіди: що вдягнути, щоб справити ідеальне перше враження

Співбесіда – це бентежний момент, коли зовнішність не хочеться недооцінити, але і виглядати занадто яскраво теж здається недоречним. Ідеальний варіант – коли образ підкреслює найкращі якості, а в одязі можна почуватися комфортно та впевнено.

Що найкраще одягнути на співбесіду, щоб всі ці нюанси були враховані, а перше враження вийшло ідеальним, розповідаємо далі.

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Обирайте класичне вбрання

Цілком можливо, що у вас уже є варіант ідеального вбрання для співбесіди.

Загалом чорна сукня чи костюм та невеликі підбори підійдуть майже для будь-якої співбесіди. Це класичний образ, який ви можете стилізувати будь-як, залежно від середовища та аксесуарів, які ви вибираєте. Він справді підходить для будь-якого середовища, у якому ви перебуваєте,

– каже підприємиця Кім Перелл.

Зверніть увагу на деталі

Загалом Перелл радить вибрати сукню довжиною до коліна та довгими рукавами, якщо це тільки не літо, у такому випадку короткі рукави цілком доречні. Цю модну комбінацію легко адаптувати до будь-якої галузі та роботи.

Якщо ж ви претендуєте на посаду у більш неформальній компанії чи сфері, можна також обрати піджак і широкі брюки, заправлену блузку та туфлі на підборах, лофери чи балетки. Це створить одночасно стриманий та стильний образ.

Як може виглядати ідеальний образ для співбесіди: дивіться фото

Дайте волю своїй зачісці

Часи, коли на співбесіді очікувалося пряме, гладеньке волосся або ідеальна зачіска, минули. Коли справа доходить до вашого волосся, носіть те, що вам зручно, але робіть це охайно. До прикладу, випряміть пасма чи зберіть їх обережно шпилькою.

Особисто я відчуваю себе найбільш впевнено, коли моє волосся розпущене. Але якщо ви плануєте зібрати його, переконайтеся, що зачіска виглядає вишукано, а не так, наче у вас вичерпався час,

– ділиться Кім Перелл.

Нехай образ працює на вас

Використовуйте особистий стиль як відправну точку. Ненавидите сукні? Обирайте темно-сині або чорні штани в поєднанні з білою сорочкою.

Не любите носити підбори? Одягніть витончені чорні балетки або лофери, у яких ви почуватиметеся чудово.

Як каже Кім Перелл, найбільшою помилкою було б не носити те, що дозволяє почуватися вам найбільш комфортно та впевнено.