У більшості харчування в дорозі обмежується хот-догами на заправці під час зупинки чи крекерами з соком у машині: "Вчорашня поїздка повернула мене до реальності. Вафлі, сухарики, сік, сосиска в тісті – як основа прийому їжі", – поділилась своїми спостереженнями дієтологиня Тетяна Лакуста.

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Вона поділилась з читачами ідеями, що можна взяти у подорож, щоб і ситість відчувати, і організму не зашкодити. Візьміть на замітку, плануючи наступну подорож.

Тримайте їжу у холоді

Перше і головне правило – їжі не повинна зіпсуватись. Тому не пошкодуйте грошей на термосумку, термопакет чи просто акумулятор холоду. Якщо ж ви згадали про це в останній момент, хоча б поставте зранку у сумку з їжею заморожену звечора пляшку з водою. Так ви точно не отруїтесь.

Їжа повинна насичувати

Перебивати апетит різними снеками – поширена проблема харчування в поїздках."Візьміть їжу для ситості – вона не буде провокувати постійно жувати й розважати себе снеками", – радить дієтологиня. Це має бути їжа, багата білками та жирами: бутерброд з м'ясом / фетою / твердим сиром / хумусом / паштетом / яйце, смажене в хлібі.

Бутерброд з м'ясом і овочами – чудовий варіант в дорогу / Фото Pexles

Додайте клітковини

Якщо до попереднього пункту додати ще овочів або фруктів, у вас вийде повноцінний прийом їжі. До прикладу, банан / яблуко / контейнер зі смородиною або черешнями / помідори чері / огірок / зелень в бутерброд. Це так просто, але дуже корисно.

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Не забувайте про воду

У спеку найголовніше поповнювати запаси рідини в організмі і завжди тримати біля себе пляшку води. Віддавайте перевагу саме чистій воді, а не альтернативі:

Додатково пити розчинений цукор у воді у вигляді соків, газованої води, в ситуації, коли ви пів дня знерухомлені – це не найкраща ідея. Особливо для дітей, у яких з'являється гіперактивність від надлишку цукру,

– зазначає дієтологиня

Перекуси теж можна

Якщо крім основних прийомів їжі вам все рівно хочеться поїсти, а можливості зупнитись немає, то обирайте корисні перекуси. До прикладу, горіхи, вуглеводно-протеїнові батончики, шматочки сиру, відварна кукурудза, відвареної молода картопля. Це корисні продукти, які також наситять вас з користю.

Віддавайте перевагу корисним перекусам / Фото Pexels

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Їжте десерти правильно

Не варто солодким круасанам заміняти повноцінний прийом їжі. Якщо ви й берете з собою випічку чи інші десерти, їжте їх після основної страви, радить експертка.