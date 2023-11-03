Учень середньої школи Вірджинії, Геман Бекеле, провів науковий експеримент і створив мило для лікування раку шкіри. Він отримав звання "Найкращого молодого вченого Америки" та 25 000 доларів після перемоги у конкурсі Young Scientist Challenge 2023 року.

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Він шукав правильне поєднання

Ідея створити мило, яке рятувало б від смертельної хвороби виникла через його спогади про людей, які довгими годинами працювали на вулиці під палючим сонцем в його рідній Ефіопії.

За його словами, середня ціна операції, яка могла б врятувати людей із раком шкіри, складає 40 тисяч доларів, але дуже часто хворіють саме люди, які не можуть Мобі цього дозволити, тож їм доводиться обирати між лікуванням та іншими потребами.

Вчений-початківець почав досліджувати рак шкіри, особливо дендритні клітини, які допомагають імунній системі атакувати ракові клітини.

У своїх експериментах він використовував саліцилову кислоту, гліколеву кислоту та третиноїн для створення мила, яке допомагало б стимулювати дендритні клітини.



Юний вчений розробив мило проти раку шкіри / Фото FCPS

Основним завданням підлітка було знайти правильне поєднання інгредієнтів, щоб мило трималося разом і не розсипалося на шматочки. Для цього він використовував суміш зволожувального крему, кокосової олії та органічної олії ши.

Необхідні подальші випробування

Ерік Д. Вітмен, доктор медичних наук, медичний директор Atlantic Health System Cancer Care в Нью-Джерсі, сказав, що винахід Бекеле — це "цікавий спосіб створення місцевого імуноактивуючого агента, який міг би допомогти в лікуванні або запобіганні деяким видам раку шкіри".

Необхідні подальші клінічні випробування, щоб з'ясувати, чи "реактивує" мило дендритні клітини, чи навіть лікує, чи запобігає раку,

— сказав він.

Він висловив сподівання, що юний вчений продовжить роботу.

Бекеле також отримав підтримку від дослідників Університету Вірджинії, викладачів FCPS та своїх батьків. Серед 10 учасників Бекеле став переможцем у глобальній штаб-квартирі 3M у Сент-Полі, штат Міннесота.

Він планує використати свій грошовий приз для отримання патенту на мило та накопичення на навчання у коледжі.

У майбутньому він сподівається створити некомерційну організацію для поширення свого мила серед малозабезпечених верств населення.