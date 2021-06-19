Схуднути – не найскладніше: дієтологиня розповіла, як потім утримати вагу

Усі, хто хоч раз намагались схуднути, знають, що втратити зайві кілограми – це пів справи. Труднощі починаються, коли потрібно втримати свою нову вагу і не повернутись до колишнього стану. Про це розповість експертка.

За даними досліджень, половина усіх тих, хто схуднув, вже за 5 років повністю повернуться до своєї колишньої ваги. Досвідчена дієтологиня Мелані Макгріс, не раз спостерігала такі випадки на своїй практиці. На щастя, вона знає кілька способів тримати себе у бажаній формі, до якої ви так довго йшли.

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Зважуйтесь щотижня

У масштабному дослідженні у США взяли участь понад 10 тисяч осіб, які втратили 13 і більше кілограмів, і утримували цю вагу принаймні рік. У більшості учасників є одна спільна звичка – частіше зважуватись. Мелані Макгріс вважає, що зважування хоча б раз на тиждень спонукає людину довше тримати свою вагу під контролем. Серед інших спільних рис експертка назвала такі:

сніданок щодня

їжа з помірним вмістом жиру

регулярна фізична активність щодня

Контролюйте свою вагу / Фото Unsplash

Домовляйтесь з собою

Плануєте залишатись стрункими все життя? Експертка не радить жорстко себе обмежувати, ви так довго не протягнете. Натомість краще йти на компроміси з самим собою:

Ви укладете з собою домовленість: у вас завжди половину тарілки займають овочі, де б ви не були, або що ви побалуєте себе якоюсь випічкою на вечірці, але пропустите закуски,

– наводить приклади Мелані

Плануйте своє схуднення

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Більшість людей досягають бажаної ваги за пів року. Дієтологиня радить завчасно запланувати на цей час похід до дієтолога чи іншого спеціаліста, який допомагає вам схуднути. Так ви відчуватимете відповідальність. Про фізичну активність теж потрібно подумати завчасно, створивши собі план занять із тренером:

Ви не можете просто сидіти на дієті кілька тижнів або місяців, а потім забути про це – думайте на перспективу. Особливо це стосується людей, яким поставили діагноз ожиріння,

– каже експертка

Розплануйте своє схуднення наперед / Фото Pexels

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Слідкуйте за корисними звичками

Зрозуміло, що все життя бути в одній вазі неможливо. Вага людини може коливатись – і це нормально. Проте якщо через деякий час після схуднення ви помітили, що знову набирали кілька кілограмів, то перегляньте своє харчування і спосіб життя і швидше повертайтесь до корисних звичок, не чекаючи. Ось чому:

Якщо людина через кілька років після схуднення знову набрала небажані 20 кілограмів, їй вже буде набагато важче їх скинути, аніж 3-4 кілограми, які вона набрала за кілька місяців,

– зазначає Мелані Макгріс