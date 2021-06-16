У житті Фабіани Буонтемпо спорт завжди займав важливе місце. Минулого року вона помітила, що все частіше почала придумувати відмовки для вечірніх тренування, тоді як ранкові завжди заряджали її енергією. Журналістка цілий рік пробувала змінити свій розпорядок дня, щоб перетворити разові заняття в залі зранку на регулярну звичку.

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Зараз вона із задоволенням прокидається до роботи, щоб поспішити на тренування. Важко у це повірити, чи не так? Дівчина поділилась порадами, які найбільше допомогли їй стати прихильницею ранкового спорту.

1. Не наїдатись на ніч

Фабіана радить востаннє їсти о 19:30, щоб не лягати спати з повним шлунком. Тоді ви зранку будете відчувати легкість і водночас – не будете голодні.

2. Вечеря має бути легкою

Найкраще, щоб на тарілці було поєднання білку та овочів. До прикладу, запечена риба і брюссельська капуста. При цьому в її вечері майже немає вуглеводів. Користь такого підходу підтвердила і сертифікована тренерка Роксі Джонс.

Легка вечеря з рибою та овочами / Фото Unsplash

3. Їсти після тренування

Фабіана помітила, що їй набагато легше тренуватись перед сніданком, аніж на повний шлунок. При цьому відразу після заняття вона п'є заздалегідь приготований коктейль: протеїн, мигдальне молоко, горіхове масло і шпинат.

4. Уникати алкоголю на вечерю

Дівчина помітила величезну різницю у своєму стані між тим, коли вона вип'є хоч трохи алкоголю на ніч, і вечором, коли вона лягає спати твереза:

Випивши алкоголь, зранку я прокидаюсь з легким головним болем і набряклим обличчям. До того ж уникаючи будь-якого алкоголю ввечері, я менше схильна до відмовок і ліні зранку,

– додає Фабіана

5. Планувати на тиждень

Журналістка радить розписати план тренувань наперед, у неділю ввечері, перед робочим тижнем. Такий підхід має багато переваг:

ви не втрачаєте час зранку на те, щоб пригадати, які ж вправи вам робити сьогодні

на те, щоб пригадати, які ж вправи вам робити сьогодні вам легше зрозуміти, на яку частину тіла сьогодні робити упор

ви завчасно знаєте, коли у вас дні відпочинку

якщо у вас різні види спорту (до прикладу, йога, плавання і зал), це допомагає оптимально розподілити навантаження

Розплануйте тренування завчасно / Фото Unsplash

6. Записуйтесь на платні заняття

Фабіана також зізнається: думка про те, що вона заплатила за якесь ранкове заняття у групі чи індивідуально, мотивує її прокинутись і піти у зал. Якщо ви знаєте, що в будь-який момент можете просто не з'явитись на тренування – це лише посилює відмовки, а втрачені кошти змушують проявити силу волі.

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7. Скласти одяг заздалегідь

Підготовка – ключ до дисципліни. Складіть комплект спортивного одягу ввечері – це мінус одна річ, про яку вам потрібно турбуватись зранку у напівсонному стані.

Складіть весь спортивний інвентар та одяг звечора / Фото Pexels

8. Книга замість телевізора

Щоб мати сили встати дуже рано, очевидно, потрібно виспатись. Фабіана лягає спати о 22:00, тому вимикає телевізор, ноутбук та телефон за годину до сну і бере в руки книгу:

Це допомагає мені швидко заснути, і, чесно кажучи, я найкраще висипаюся, коли читаю перед сном,

– каже журналістка

9. Змінити звук будильника

Якщо ваш будильник нагадує пожежну сигналізацію, звісно, пробудження буде асоціюватись з чимось неприємним. Журналістка пригадує, що через це вона просто з роздратуванням вимикала будильник зранку і засинала знову. Тому зараз вона змінила мелодію на більш приємну – і тривогу та злість як рукою зняло.

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10. Робіть дні відпочинку

Дуже легко швидко перегоріти і закинути цю ідею, якщо змушувати себе тренуватись щодня тижнями. Мотивація може спадати, ви можете погано почуватись або просто вправи стануть нудними для вас – усе це сигнали, що пора зробити перерву на день або й на тиждень. Лежати на дивані, гуляти, просто спати, що завгодно:

Дозволити своєму тілу відпочити, не відчуваючи за це провини, це одна з найкращих речей, які я можу для цього зробити. Після цього я знову знаходжу мотивацію, щоб продовжувати працювати для досягнення своїх цілей,

– розповідає Фабіана