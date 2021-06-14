Хіллі Маршал – експерт з мови тіла, який разом з британською компанією Buymobiles дослідив найпоширеніші способи тримати телефони та типи людей, які їх використовують. Виявляється, навіть така деталь багато говорить про вашу особистість і навіть видає ваш вік.

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Кожна людина тримає телефон так, як їй зручно. Проте існують основні способи, про які й говорить Хіллі Маршал.

Друкуєте двома великими пальцями

Звикли набирати текстове повідомлення великими пальцями, тримаючи телефон обома руками? Експерт вважає, що це ознака дуже напористої та енергійної людини, яка не витрачає час дарма, звикла обробляти багато інформації одночасно та, швидше за все, працює у дуже конкурентному середовищі. Такі люди легко адаптуються до нових умов.

Друкують двома пальцями енергійні люди / Фото Pexels

Друкуєте одним великим пальцем

Люди, які все ще тримають телефон двома руками, але друкують одним великим пальцем, більш дисципліновані, обережні у своїх рішеннях та словах. За словами Хіллі Маршала, такі люди досить надійні, вони часто є хорошими слухачами та тонко підмічають усі деталі. Вони завжди дають практичні поради, до них часто звертаються по допомогу.

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Друкуєте одним пальцем і тримаєте однією рукою

Людей, які легко вправляються з телефоном однією рукою, експерт вважає досить впевненими у собі та при цьому – легкими на підйом. Вони дуже веселі, часто ризикують і можуть йти на необдумані вчинки, потрапляючи у неприємні ситуації.

Друкують одним великим пальцем впевнені у собі люди / Фото Pexels

Тримаєте телефон горизонтально

Дослідження Хіллі доводять, що люди, які тримають телефон горизонтально, хочуть привернути більше уваги. Вони відрізняються загостреним відчуттям власної значущості, але при цьому їм потрібна взаємодія з іншими людьми.

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Друкуєте вказівним пальцем

Така манера друкувати однозначно характерна для людей старшого покоління, які нікуди не поспішають, вони досить розумні, добрі та мудрі. Такі люди, як правило, не вразливі до критики та негативу зі сторони інших.

Друкує вказівним пальцем, переважно, старше покоління / Фото Unsplash