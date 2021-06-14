Хилли Маршал – эксперт по языку тела, который вместе с британской компанией Buymobiles исследовал самые распространенные способы держать телефоны и типы людей, которые их используют. Оказывается, даже такая деталь много говорит о вашей личности и выдает ваш возраст.

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Каждый человек держит телефон так, как ему удобно. Однако существуют основные способы, о которых и говорит Хилли Маршал.

Печатаете двумя большими пальцами

Привыкли набирать текстовое сообщение большими пальцами, держа телефон обеими руками? Эксперт считает, что это признак очень напористого и энергичного человека , который не тратит время зря, привык обрабатывать много информации одновременно и, скорее всего, работает в очень конкурентной среде. Такие люди легко адаптируются к новым условиям.

Печатают двумя пальцами энергичные люди / Фото Pexels

Печатаете одним большим пальцем

Люди, которые все еще держат телефон двумя руками, но печатают одним большим пальцем, более дисциплинированные, осторожны в своих решениях и словах. По словам Хилл Маршала, такие люди достаточно надежные, они часто хорошие слушатели и тонко подмечают все детали. Они всегда дают практические советы, к ним часто обращаются за помощью.

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Печатаете одним пальцем и держите одной рукой

Людей, которые легко справляются с телефоном одной рукой, эксперт считает достаточно уверенными в себе и при этом – легкими на подъем. Они очень веселые, часто рискуют и могут идти на необдуманные поступки, попадая в неприятные ситуации.

Печатают одним большим пальцем уверенные в себе люди / Фото Pexels

Держите телефон горизонтально

Исследование Хилли доказывают, что люди, которые держат телефон горизонтально, хотят привлечь больше внимания. Они отличаются обостренным чувством собственной значимости, но при этом им необходимо взаимодействие с другими людьми.

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Печатаете указательным пальцем

Такая манера печатать однозначно характерна для людей старшего поколения, которые никуда не спешат, они достаточно умные, добрые и мудрые. Такие люди, как правило, не восприимчивы к критике и негативу со стороны других.