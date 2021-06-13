Отбросим банальности вроде "Чем ты занимаешься?" или "Откуда ты?". Это лишь пустая трата времени. Вот список вопросов, которые помогут больше узнать человека , сделать разговор более интересным, а вашу связь – крепче. Или же наоборот – ответы на эти вопросы покажут, что второму свиданию не бывать.

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1. Как выглядят твои идеальные отношения?

Эксперт по отношениям Сьюзан Уинтер советует не рассказывать сразу свою точку зрения, а спросить: он видит отношения как партнерство или хочет быть в них лидером? Он хочет все время проводить вместе или за личное пространство? Это многое скажет о его намерениях.

2. Ты моногамный?

Это то, что нужно выяснить в самом начале. Для многих такой вопрос будет несколько странным. Однако сейчас все больше людей рассматривают открытые отношения, полиаморные и т.д., поэтому не лишним будет в игривом тоне уточнить и этот момент.

3. Что приносит тебе радость?

Психолог Александра Соломон считает, что реакция на такой вопрос – показатель вашей совместимости. Если человек начинает восторженно говорить о вещах, которые его вдохновляют, значит, возможно, у вас получится построить совместное счастье. Если начинает смеяться с такого вопроса или ерничать - это тревожный звоночек.

Спросите человека о его увлечениях / Фото Pexels

4. Как у тебя дела?

Такой простой вопрос в начале разговора – отличный способ увидеть, открыт ли человек к общению.

Успешное первое свидание, как правило, похожее на интересный и увлекательный разговор, а не на первый раздел любовной истории. Так, если на такой вопрос человек отвечает одним словом – это плохой знак,

– отмечает психолог

5. Какие 3 главные качества ты ищешь в партнере?

Вы узнаете, чего именно человек ждет от отношений. Эксперт по взаимоотношениям Джеймс Бронштейн считает, что только по-настоящему зрелый человек , который знает, чего она хочет от жизни, сможет конкретно назвать качества , которые его привлекают. Плохо, если человеку трудно это сделать и он начинает переводить тему.

Какие главные качества в партнере для него важны / Фото Unsplash

6. Какой твой идеальный день?

Вы поймете, что человек делает вне работы, чем увлекается, как бы хотел отдыхать и тому подобное. Хотели бы вы стать частью такого дня и проживать его вместе с этим человеком?

7. Какие у тебя отношения с родителями?

"Это даст вам много информации о том, какую модель любви видела этот человек" , – говорит Джеймс Бронштейн. Конечно, плохие отношения с родителями вовсе не означают, что человек не способен построить здоровые отношения самостоятельно. Однако обратить внимание на этот момент стоит.

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8. Ты до сих пор общаешься с друзьями детства?

Поставив такой вопрос, вы поймете, способен ли человек вообще строить длительные отношения и как он поддерживает связь с другими, есть ли у него в жизни действительно близкие и важные люди.

Узнайте, может ли человек строить долговременные отношения / Фото Pexels

9. Если бы животные умели говорить ...

... кто из них был бы наиболее наглым? Ничто так не раскрывает человека, как неожиданные вопросы, которые требуют креативного ответа ! Это способ разрядить обстановку и вместе посмеяться с ответов, а еще – увидеть, достаточно это легкий в общении человек.

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10. Кто-то думает, что у него с тобой отношения?