В жизни Фабианы Буонтемпо спорт всегда занимал важное место. В прошлом году она заметила, что все чаще стала придумывать отговорки для вечерних тренировок, тогда как утренние всегда заряжали ее энергией. Журналистка целый год пыталась изменить свой распорядок дня , чтобы превратить разовые занятия в зале утром в регулярную привычку.

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Сейчас она с удовольствием просыпается до работы, чтобы поспешить на тренировку. Трудно в это поверить, не так ли? Девушка поделилась советами , которые больше всего помогли ей стать поклонницей утреннего спорта.

1. Не наедаться на ночь

Фабиана советует последний раз есть в 19:30 , чтобы не ложиться спать с полным желудком. Тогда вы утром будете чувствовать легкость и одновременно – не будете голодны.

2. Ужин должен быть легким

Лучше всего, чтобы на тарелке было сочетание белка и овощей. К примеру, запеченная рыба и брюссельская капуста. При этом в ее ужине почти нет углеводов. Пользе такого подхода подтвердила и сертифицированный тренер Рокси Джонс.

Легкий ужин с рыбой и овощами / Фото Unsplash

3. Есть после тренировки

Фабиана заметила, что ей гораздо легче тренироваться перед завтраком , чем на полный желудок. При этом сразу после занятия она пьет заранее приготовленный коктейль: протеин, миндальное молоко, ореховое масло и шпинат.

4. Избегать алкоголя на ужин

Девушка заметила огромную разницу в своем состоянии между тем, когда она выпьет хоть немного алкоголя на ночь, и вечером, когда она ложится спать трезвая:

Выпив алкоголь, утром я просыпаюсь с легкой головной болью и отеками на лице. К тому же избегая любого алкоголя вечером, я меньше подвержена отговоркам и лени утром,

– добавляет Фабиана

5. Планировать на неделю

Журналистка советует расписать план тренировок заранее , в воскресенье вечером, перед рабочей неделей. Такой подход имеет много преимуществ:

вы не теряете время утром на то, чтобы вспомнить, какие же упражнения вам делать сегодня

вам легче понять, на какую часть тела сегодня делать упор

вы заранее знаете, когда у вас дни отдыха

если у вас разные виды спорта (к примеру, йога, плавание и зал), это помогает оптимально распределить нагрузку

Распланируйте тренировки заранее / Фото Unsplash

6. Записывайтесь на платные занятия

Фабиана также признается: мысль о том, что она заплатила за какое-то утреннее занятие в группе или индивидуально, мотивирует ее проснуться и пойти в зал. Если вы знаете, что в любой момент можете просто не появиться на тренировке – это только усиливает отговорки, а по траченные средства заставляют проявить силу воли.

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7. Положите одежду заранее

Подготовка – ключ к дисциплине. Составьте комплект спортивной одежды вечером – это минус одна вещь, о которой вам нужно беспокоиться утром в полусонном состоянии.

Положите весь спортивный инвентарь и одежду с вечера / Фото Pexels

8. Книга вместо телевизора

Чтобы были силы встать очень рано, очевидно, нужно выспаться. Фабиана ложится спать в 22:00 , поэтому выключает телевизор, ноутбук и телефон за час до сна и берет в руки книгу:

Это помогает мне быстро заснуть, и, честно говоря, я лучше высыпаюсь, когда читаю перед сном,

– говорит журналистка

9. Изменить звук будильника

Если ваш б удильник напоминает пожарную сигнализацию , конечно, пробуждение будет ассоциироваться с чем-то неприятным . Журналистка вспоминает, что из-за этого она просто с раздражением выключала будильник утром и засыпала снова. Поэтому сейчас она изменила мелодию на более приятную – и тревогу и злость как рукой сняло.

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10. Делайте дня отдыха

Очень легко быстро перегореть и забросить эту идею , если заставлять себя тренироваться ежедневно неделями. Мотивация может спадать, вы можете плохо себя чувствовать или просто упражнения станут скучными для вас – все это сигналы, что пора сделать перерыв на день или даже на неделю. Лежать на диване, гулять, просто спать, что угодно: