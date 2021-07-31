Данина вишивальницям: шведська художниця одягає у барвисту вишивку старі побутові речі

Старі побутові речі зазвичай потрапляють на смітник, але шведська художниця Улла-Стіна Вікандер знайшла для них інше призначення. Вона використовує вишивку, щоб надати їм нового життя.

Старі фени, праски, кухонне приладдя, телевізори і навіть печатна машинка та меблі раптом стають барвистими і затишними. На їхніх поверхнях оживають пасторальні пейзажі, яскраві квіткові візерунки та деталізовані портрети.

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Почала, як експеримент

Художниця та скульпторка почала збирати стару вишивку приблизно 20 років тому і тоді ще не знала, що буде робити з нею. Якось, експериментуючи, Улла-Стіна обшила текстилем свій зламаний пилосос і побачила у цьому перетворенні щось цікаве.

З того часу вона перестала малювати і ліпити, а зайнялася суто декоруванням старих побутових речей.

Найбільше мене цікавлять предмети 1970-х років, тому що я можу пов’язати себе з ними і швидко впізнати дизайн. У 1970-х роках текстильні ремесла в Швеції вважалися марно витраченою жіночою силою, але також вони характеризували час, коли феміністський рух заохочував вільну творчість, часто з політичної точки зору,

– розповіла художниця у коментарі Forbes.

Де знаходить матеріали

Об’єкти для своєї творчості Улла-Стіна знаходить в антикварних магазинах, на барахолках та у секонд-хендах.

Каже, що ще кілька років тому вишивку було легше знайти, але зараз вона цінується більше.

Тому художниці доводиться їхати у менші міста, щоб знайти її, та і ціни там більш привабливі, ніж у Стокгольмі та Гетеборзі.

Перевтілення старих речей

Улла-Стіна старанно розрізає вишивку, щоб не знищити її. Потім вона зшиває деталі на машинці та одягає на предмети.

Це моя данина і шана цим жінкам, які зробили вишиванки,

– каже художниця.

Її роботи одночасно старі та нові. Але важливо те, що вони переживають трансформацію від нікому непотрібного об’єкта до чогось бажаного та цінного.