Старые фены, утюги, кухонные принадлежности, телевизоры и даже печатная машинка и мебель вдруг становятся красочными и уютными. На их поверхностях оживают пасторальные пейзажи, яркие цветочные узоры и детализированные портреты.

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Начала в качестве эксперимента

Художница и скульптор начала собирать старую вышивку примерно 20 лет назад и тогда еще не знала, что будет делать с ней. Экспериментируя, Улла-Стина обшила текстилем свой сломанный пылесос и увидела в этом преобразовании что-то интересное.

С тех пор она перестала рисовать и лепить, а занялась чисто декорированием старых бытовых вещей.

Больше всего меня интересуют предметы 1970-х годов, потому что я могу связать себя с ними и быстро узнать дизайн. В 1970-х годах текстильные ремесла в Швеции считались бесполезно потраченной женской силой, но также они характеризовали время, когда феминистское движение поощряло свободное творчество, часто с политической точки зрения,

– рассказала художница в комментарии Forbes.

Где находит материалы

Объекты для своего творчества Улла-Стина находит в антикварных магазинах, на барахолках и в секонд-хенде.

Говорит, что еще несколько лет назад вышивку было легче найти, но сейчас она ценится больше.

Поэтому художнице приходится ехать в меньшие города, чтобы найти ее, да и цены там более привлекательные, чем в Стокгольме и Гетеборге.

Перевоплощение старых вещей

Улла-Стина тщательно разрезает вышивку, чтобы не уничтожить ее. Затем она сшивает детали на машинке и надевает на предметы.

Это моя дань и уважение этим женщинам, которые сделали вышиванки,

– говорит художница.

Ее работы одновременно старые и новые. Но важно то, что они переживают трансформацию от никому ненужного объекта к чему-то желаемому и ценному.