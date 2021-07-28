Картины британца Джастина Байтман издалека похожи на привычную нам живопись. Однако стоит только присмотреться ближе, как становится понятно, из чего сделаны эти шедевры: галька, камни, обломки скал.

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Они похожи на большую мозаику или фреску, которую художник составляет на обычном песке, и которая скоро исчезнет под действием природы. На изготовление одной такой картины у художника уходит всего несколько часов.

Художник тщательно подбирает камни разного размера в соответствующей цветные гамме. Тогда располагает их так, чтобы точно воспроизвести все тени, свет, создать объем и максимально приблизить свою работу в известным произведениям искусства.

Джастин рассказал, что впервые он попробовал создавать картины из гальки еще в Портсмуте на пляже:

Это был просто мастеркласс, который я проводил своим студентам как преподаватель искусства. Но потом мы с другом решили продолжить это дело,

– вспоминает художник

Британец специализируется не только на каменных копиях мировых шедевров, но и создает реалистичные портреты людей в такой же технике. Трудно поверить, что сделать такой точный портрет можно из той же гальки, по которой все мы ходили на пляжах.

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