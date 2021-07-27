Жінка зайнялася живописом і перетворює яскраві фарби на чудові абстрактні картини. Її профіль у тіктоці із понад мільйоном послідовників став улюбленим місцем для тих, хто шукає сентиментального комфорту.

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Хотіла бути ближче до онуки

Як пише Longevitta, справжнє її ім’я Марія Гваделупе Пантоха.

Вона родом з Мексики, але зараз проживає у Каліфорнії.

Бабуся часто спостерігала за своєю онукою, яка є художницею-самоучкою, як та малює.

Одного разу дівчина запропонувала їй робити це з нею.

Я хотіла, щоб вона спробувала щось нове, і це дозволило б нам проводити час разом, що їй подобається найбільше,

– розповіла онучка Литва Родрігес у коментарі Yahoo.

Проста творчість бабусі

Тож бабуся взяла різні фарби і почала змішувати їх на чистому полотні, щоразу створюючи свої неповторні твори. То вона розмиває кольори за допомогою фену, імітуючи вигини, схожі на хвилі, або ж розтягує фарби руками, переплітаючи їх у самобутні форми.

В іншому випадку донья Марія бере невеличкий шнурок, вимочує його у фарбі та створює барвисті рослинні візерунки.

За усім цим процесом слідкує онучка, яка згодом публікує відео у соцмережах. Прості і водночас оригінальні твори бабусі відразу запали до душі людям з усього світу. Деякі ролики переглянули понад 20 мільйонів разів.

Тим часом для бабусі її творчість стала терапією.

Я відчуваю, що погані думки зникають і я розслаблююсь. Мене надихають кольори та перебування з онукою, і я завжди шукаю нових способів побачити, якими вони виходять. Всі вони різні,

– сказала донья Люпіта.

За словами онуки, бабуся досі не може повірити, що так багато людей любить дивитися, як вона малює. І навіть почали з’являтися комерційні пропозиції. Кожного разу, читаючи коментарі, вона посміхається і дуже вдячна за всі слова. Звісно, на цьому зупинятися Марія не збирається і планує повноцінно використати кожен день, відведений їй тут.