Женщина занялась живописью и превращает яркие краски в великолепные абстрактные картины. Ее профиль в тиктоке с более чем миллионом почитателей стал излюбленным местом для тех, кто ищет сентиментальный комфорт.
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Хотела быть ближе к внучке
- Как пишет Longevitta, настоящее ее имя Мария Гваделупе Пантоха.
- Она родом из Мексики, но сейчас проживает в Калифорнии.
- Бабушка часто наблюдала за своей внучкой, которая является художницей-самоучкой, как та рисует.
- Однажды девушка предложила ей делать это с ней.
Я хотела, чтобы она попробовала что-то новое, и это позволило бы нам проводить время вместе, что ей нравится больше всего,
– рассказала внучка Литва Родригес в комментарии Yahoo.
Простое творчество бабушки
Поэтому бабушка взяла разные краски и начала смешивать их на чистом полотне, каждый раз создавая свои неповторимые произведения. То она размывает цвета с помощью фена, имитируя изгибы, похожие на волны, или же растягивает краски руками, переплетая их в самобытные формы.
В ином случае донья Мария берет небольшой шнурок, вымачивает его в краске и создает красочные растительные узоры.
За всем этим процессом следит внучка, которая впоследствии публикует видео в соцсетях. Простые и одновременно оригинальные произведения бабушки сразу запали в душу людям со всего мира. Некоторые ролики просмотрели более 20 миллионов раз.
Между тем для бабушки ее творчество стало терапией.
Я чувствую, что плохие мысли исчезают, и я расслабляюсь. Меня вдохновляют цвета и пребывание с внучкой, и я всегда ищу новые способы увидеть, как они выходят. Все они разные,
– сказала донья Люпита.
По словам внучки, бабушка до сих пор не может поверить, что так много людей любит смотреть, как она рисует. И даже начали появляться коммерческие предложения. Каждый раз, читая комментарии, она улыбается и очень благодарна за все слова. Конечно, на этом останавливаться Мария не собирается и планирует полноценно использовать каждый день, отведенный ей здесь.