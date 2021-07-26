Користувач тікток з ніком @cody_the_prodigy зазвичай знімає буденні ролики про своє життя, які набирають кілька тисяч переглядів. Проте одне із таких буденних відео з його товаришем на роботі зробило його відомим, адже ролик подивились понад 22 мільйони разів!
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Хлопець виклав у тікток звичайну, здавалось би, розмову працівників кав'ярні. Він підписав відео: "Цей хлопець виглядає як Леонардо ді Капріо". Після цього відео стало вірусним, а користувачі вражені схожістю попри те, що статура у хлопця відрізняється від голлівудської зірки:
- "Вони ніби брати"
- "Ні, це Ді Капріо схожий на нього"
- "Просто подивіться на його профіль "
- "Він настільки схожий, що мені стає страшно"
- "Він схожий і не схожий водночас"
Окрім форми носа та розрізу очей, подібності хлопцю до знаменитості додає й борідка. Можете самі пересвідчитись, наскільки цей хлопець схожий на Леонардо Ді Капріо
Виявилось, що героя відео звати Джеймс Рейнольдс. На хвилі популярності він вирішив і собі створити сторінку у тіктоці, куди тепер викладає відео, порівнюючи себе та голлівудську зірку.