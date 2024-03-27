Кілька годин сну та жодної кави: Сідні Свіні розкрила свої секрети краси

Сідні Свіні – це нова зірка Голлівуду. Після відвертого серіалу "Ейфорія" її кар'єра пішла в гору, а цьогорічна прем'єра стрічки "Люблю тебе ненавидіти" за її участі розірвала усі соцмережі.

На хвилі популярності молода зірка розповіла все про свою дієту, фізичні вправи та секрети краси. У чому полягають хитрощі Сідні Свіні, читайте далі.

Також цікаво Здорове харчування та фітнес: Мішель Пфайффер поділилась секретами приголомшливої зовнішності

Що відомо про секрети краси Сідні Свіні

Сідні Свіні дала інтерв'ю в рамках серії "Мій ранок понеділка", і зізналася, що їй потрібно всього лише дві години сну вночі.

Зірка також ніколи не куштувала кави, вважаючи за краще пити тільки воду.

Я ніколи раніше не пробувала кави. Я просто п'ю воду. На сніданок я їм багато ягід. Можливо, можу додати трохи граноли, бекону, або з'їсти круасан, але я завжди віддаю перевагу ягодам,

– розповіла Сідні про свій раціон.

Акторка зараз живе в Лос-Анджелесі зі своїм нареченим Джонатаном Давіно і собакою на прізвисько Танк, якого, за її словами, вона любить обіймати насамперед зранку.

Молода зірка розповіла, що зазвичай прокидається близько 7:30 ранку щопонеділка.

Спочатку я обіймаю свого собаку. Потім я іду вмиватися, чистити зуби й готуватися до нового дня,

– поділилась ранковою рутиною Сідні.

Як акторка проводить час зі своїм псом: дивіться відео

Вона додала, що підтримує свою неймовірну фігуру у формі, займаючись "високоінтенсивними тренуваннями всього тіла".

Сідні каже, що її типова б'юті-рутина – це рум'яна і туш, але найчастіше вона не фарбується взагалі. За словами актриси, вона вважає за краще не вбиратися надто вишукано і не фарбуватися, якщо цього не вимагають обставини.

Натомість час вона любить проводити за гарною книжкою та в обіймах із собакою. Під час цього Сідні зазвичай робить живильну маску.

Зірка також полюбляє працювати над старовинними автомобілями та реставрувати їх. За словами акторки, у неї є старе авто, яке вона скоро відновлюватиме і ділитиметься прогресом у своєму тікток. Але вона також сподівається повернутися до роботи над третім сезоном "Ейфорії". Хоча поки невідомо, коли почнуться зйомки, адже сценарій ще не готовий, а всіх акторів відпустили у творчу відпустку.