На волне популярности молодая звезда рассказала все о своей диете, физические упражнения и секреты красоты. В чем заключаются хитрости Сидни Суини, читайте дальше.

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Что известно о секретах красоты Сидни Суини

Сидни Суини дала интервью в рамках серии "Мое утро понедельника", и призналась, что ей нужно всего лишь два часа сна ночью.

Звезда также никогда не пробовала кофе, предпочитая пить только воду.

Я никогда раньше не пробовала кофе. Я просто пью воду. На завтрак я ем много ягод. Возможно, могу добавить немного гранолы, бекона, или съесть круассан, но я всегда предпочитаю ягоды,

– рассказала Сидни о своем рационе.

Актриса сейчас живет в Лос-Анджелесе со своим женихом Джонатаном Давино и собакой по кличке Танк, которого, по ее словам, она любит обнимать прежде всего утром.

Молодая звезда рассказала, что обычно просыпается около 7:30 утра по понедельникам.

Сначала я обнимаю свою собаку. Затем я иду умываться, чистить зубы и готовиться к новому дню,

– поделилась утренней рутиной Сидни.

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Она добавила, что поддерживает свою невероятную фигуру в форме, занимаясь "высокоинтенсивными тренировками всего тела".

Сидни говорит, что ее типичная бьюти-рутина – это румяна и тушь, но чаще всего она не красится вообще. По словам актрисы, она предпочитает не наряжаться слишком изысканно и не краситься, если этого не требуют обстоятельства.

Зато время она любит проводить за хорошей книгой и в объятиях с собакой. Во время этого Сидни обычно делает питательную маску.

Звезда также любит работать над старинными автомобилями и реставрировать их. По словам актрисы, у нее есть старое авто, которое она скоро будет восстанавливать и делиться прогрессом в своем тикток. Но она также надеется вернуться к работе над третьим сезоном "Эйфории". Хотя пока неизвестно, когда начнутся съемки, ведь сценарий еще не готов, а всех актеров отпустили в творческий отпуск.