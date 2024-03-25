В чем секрет поддержания потрясающей фигуры и хорошего состояния кожи Мишель Пфайффер, рассказываем далее.

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Как Мишель Пфайффер держит себя в форме

65-летняя американская актриса Мишель Пфайффер поделилась в инстаграм селфи, на котором она показала лицо без макияжа, излучая радость и жизненную силу.

Одета в шикарное бежевое пальто и черный топ, светлые волосы знаменитости мягко обрамляли лицо, подчеркивая голубые глаза. Свою фотографию она лаконично подписала: "Всех с весной!".

Пост быстро очаровал аудиторию звезды, в частности известную телеведущую Лори Грейнер, которая выразила свой энтузиазм по поводу нового сезона, прокомментировав: "Счастливой весны – сезона цветения!".

Ранее Мишель Пфайффер, лауреат премии "Оскар", открыто рассказывала, что ее секрет поддержания такой потрясающей фигуры и сияющей кожи заключается в диете и режиме тренировок.

Как сейчас выглядит Мишель Пфайффер: смотрите фото

Она была сторонницей веганства, заявив, что такое питание принесло пользу для здоровья и способствовало сохранению молодости кожи. Знаменитость отметила, что растительная пища улучшила ее внешний вид и общее самочувствие.

Веганская диета – это намного полезнее. Вы избегаете большого количества токсинов, которые могут привести к старению вашей кожи и тела,

– объясняла Мишель.

Однако в 2019 году она перешла от веганства к палео-диете, адаптировав свой рацион и делая акцент на фруктах и овощах.

В дополнение к диетическому питанию, фитнес-программа Мишель охватывает пилатес, йогу и бег – занятия, которые она включает в свой утренний распорядок дня, чтобы оставаться в форме.