Рідня нареченої буквально викреслила брата із сім’ї. Хоч наречена хотіла запросити його, але батьки поставили ультиматум: якщо той прийде – вони відмовляються оплачувати весілля.

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Чому батьки так жорстко ставляться до брата

Близько року тому хлопець зізнався, що завжди почував себе жінкою. Він перебував на гормональній терапії, але розповів про все лише тоді, коли переїхав у власну квартиру.

Наші батьки дуже консервативні, вони нетерпимо ставляться до трансгендерів. Сталася величезна сварка, і більшість людей в нашій сім’ї перервали спілкування з братом і більше з ним не розмовляли, – написала наречена на Reddit.

Попри це, дівчина продовжувала підтримувати брата: час від часу приходила до нього, називала новим іменем тощо. Також наречена пообіцяла запросити його на весілля, всупереч думці сім’ї. Але так не сталося.

Після освідчення батьки почали планувати весілля. Їм дійсно імпонував наречений. Дівчина вважає, що певним чином він замінив їм брата. Тож вони погодилися повністю оплатити свято. До речі, хлопець теж розділяв їхні погляди.

Батьки взагалі не спілкуються з сином / Фото Unsplash

Дочка акуратно натякнула, що хоче покликати свого брата. Але батьки аж надто різко на це відреагували.

Батьки одразу ж відмовилися від цієї ідеї, бо це нібито неповага до сім’ї. По суті, мені поставили ультиматум: або вони організовують та оплачують весілля, або я запрошую сестру – і вони взагалі не приїдуть, – згадує наречена.

Зрозуміло, що молода погодилася на перший варіант. А з братом вирішили зустрітися вже на невеликій вечірці, яка відбудеться після весілля в Zoom. Він сприйняв це нормально, хоч і трішки засмутився.

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Користувачі Reddit були шоковані від такої ситуації. Вони одразу накинулися на наречену та усю її рідню. Допис набрав аж 4,5 тисячі коментарів: