Розслаблена елегантність: Сінді Кроуфорд показала стильний весняний образ

Зірка подіумів вирушила на прогулянку Нью-Йорком та була помічена у стильному весняному образі.

Яке вбрання культова модель обрала для свого виходу, а також як їй у 58-річному віці вдається виглядати бездоганно, розповідаємо далі.

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Як виглядає трендовий весняний образ від Сінді Кроуфорд

58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала стильний весняний образ у Нью-Йорку. Знаменитість підкреслила свою струнку фігуру вбранням, який випромінював розслаблену елегантність.

Культова зірка подіумів одягла чорну шкіряну куртку в байкерському стилі поверх чорної блузи, заправленої всередину високих джинсів, щоб підкреслити свою витончену талію.

Волосся легкими хвилями спадало навколо обличчя Сінді.

На ногах знаменитості були чорні шкіряні черевики на високих підборах.

В один момент модель зупинилася, щоб зробити селфі з шанувальником, який підійшов до неї на вулиці.

Як виглядає трендовий весняний образ Сінді Кроуфорд: дивіться фото

Раніше Кроуфорд дала інтерв'ю Elle і розкрила деякі поради щодо дієти, які дозволяють їй зберегти свою струнку фігуру. Вона порадила "перестати бездумно їсти й зосередитися на контролі порцій"

Дуже легко контролювати, що ви їсте на сніданок, особливо, якщо ви вдома. Якщо ви починаєте з хорошої основи, це добре вас налаштовує. Я починаю з протеїнового коктейлю,

– зізнавалася Сінді.

Супермодель підкреслила, що "дуже важливо правильно почати день", а також додала, що згодом вона їсть салат на обід.