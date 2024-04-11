Какой наряд культовая модель выбрала для своего выхода, а также как ей в 58-летнем возрасте удается выглядеть безупречно, рассказываем далее.

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Как выглядит трендовый весенний образ от Синди Кроуфорд

58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала стильный весенний образ в Нью-Йорке. Знаменитость подчеркнула свою стройную фигуру нарядом, который излучал расслабленную элегантность.

Культовая звезда подиумов одела черную кожаную куртку в байкерском стиле поверх черной блузы, заправленной внутрь высоких джинсов, чтобы подчеркнуть свою изящную талию.

Волосы легкими волнами спадали вокруг лица Синди.

На ногах знаменитости были черные кожаные ботинки на высоком каблуке.

В один момент модель остановилась, чтобы сделать селфи с поклонником, который подошел к ней на улице.

Как выглядит трендовый весенний образ Синди Кроуфорд: смотрите фото

Ранее Кроуфорд дала интервью Elle и раскрыла некоторые советы по диете, которые позволяют ей сохранить свою стройную фигуру. Она посоветовала "перестать бездумно есть и сосредоточиться на контроле порций"

Очень легко контролировать, что вы едите на завтрак, особенно, если вы дома. Если вы начинаете с хорошей основы, это хорошо вас настраивает. Я начинаю с протеинового коктейля,

– признавалась Синди.

Супермодель подчеркнула, что "очень важно правильно начать день", а также добавила, что впоследствии она ест салат на обед.