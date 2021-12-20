Пара разом ось уже 4 місяці, але лише зараз дівчина розповіла про свою перевірку. Хлопець обурений такою поведінкою.

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Дівчина влаштувала перевірку на першому побаченні

Чоловік вирішив розповісти, як дівчина влаштувала йому під час першої зустрічі перевірку.

Це була дата, коли ми планували зустрітися вперше. Для контексту, вона живе в місті, куди мені потрібно годину добиратись,

– почав свою розповідь хлопець.

Коли він маже прибув на місце зустрічі, дівчина раптово скасувала побачення, пояснивши, що вона погано себе почуває і напевне прихворіла. Вона хотіла подивитись на реакцію хлопця. Новий кавалер з розумінням поставився до ситуації і повернувся додому. Коли дівчина все ж розповіла, що це була перевірка, він неабияк обурився.



Дівчина влаштувала перевірку / Фото Unsplash

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Вона не зважала на мій час і зусилля. Ніби вона справді хотіла створити мені незручності, щоб побачити, як я відреагую. Я сказав їй, що це було досить необережно чекати, щоб я проїхав половину шляху, аби скасувати побачення,

– розповів хлопець.

Після зізнання дівчини, вона все ж вибачилась, але хлопець не зміг відпустити цю ситуацію і вони посварились.