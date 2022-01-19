Рекомендуємо дати другий шанс складним книгам, але лише після прочитання нашого матеріалу. Ділимось покроковою інструкцією, яка допоможе легко засвоювати непрості матеріали.

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Як спростити складні книги

Крок 1: Перед читанням



Підгляньте кінцівку / Фото Unsplash

Ви не в школі

Перш за все важливо усвідомити, що ви читаєте для себе і свого саморозвитку. Тож не варто концентрувати увагу на місцях, датах та іменах – вони не важливі. Спробуйте зрозуміти, який урок та сенс несе книга.

Загляньте в кінець

Головна мета книги – донести читачу певне повідомлення автора. Тому важливо зрозуміло, чому це трапилось, а не що саме трапилось. Аби спростити собі прочитання книги, ви можете спершу підглянути фінал і перечитати основні міркування автора, а тоді зосередитись вже на самому прочитанні і аналізувати події.

Прочитайте відгуки

Аби зрозуміти, на чому варто концентрувати увагу, ви можете попитати поради в інших читачів, а точніше, перечитати відгуки. Це допоможе виокремити важливі теми та поняття для вас.

Крок 2: Під час читання



Робіть замітки у книзі / Фото Unsplash

Прочитайте вступ

Іноді і справді його хочеться пропустити і якомога швидше перейти до книги, проте не варто цього робити. У вступі може "ховатись" багато важливої інформації, яка допоможе зрозуміти ідеї автора.

Дізнавайтесь незрозуміле

Якщо під час прочитання ви зіткнулись з невідомим терміном чи якоюсь інформацією, не лінуйтесь вдатись до пошуків. Лише у такому ключі книга сприятиме вашому саморозвитку, адже ви зможете дізнатись щось нове.

Виділяйте цікаве

Речення чи абзаци, які особливо вразили вас чи змусили задуматись, варто виділяти у книзі. Запасіться закладками чи маркерами, або ж можете просто загинати край книги. Також спробуйте робити власні замітки у книзі. І не бійтеся зіпсувати її, адже гарно опрацьована книга принесе вам більше користі, ніж акуратна та нова.

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Крок 3: Після прочитання



Повертайтесь до книги / Фото Unsplash

Важливі висновки

Важливо повертатись до книги за кілька тижнів після прочитання, аби зробити правильні висновки. Перегорніть сторінки знову, віднайдуть свої замітки та перечитайте їх, аби засвоїти уроки, які дала вам ця книга.

Застосовуйте уроки на практиці

Не даремно ж ви виділяли цікаві та корисні моменти. Їх потрібно ще й вміти реалізувати та інтерпретувати у своє життя. Повертайтесь до них за втіхою та натхненням.