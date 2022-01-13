Сміялися усі: 10 людей, які кумедно потішили своїх співробітників
13 січня 2022 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Що не кажи, а з позитивним колективом й робота йде значно легше та продуктивніше. Якщо в колег хороше почуття гумору, то в офісі ніколи не буде сумно.
Обов’язково погляньте на кумедні витівки цих чоловіків та жінок на своїх роботах, які точно піднімуть вам настрій. Де хороша атмосфера – там завжди хочеться працювати!
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