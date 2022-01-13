Сміялися усі: 10 людей, які кумедно потішили своїх співробітників

Що не кажи, а з позитивним колективом й робота йде значно легше та продуктивніше. Якщо в колег хороше почуття гумору, то в офісі ніколи не буде сумно.

Обов’язково погляньте на кумедні витівки цих чоловіків та жінок на своїх роботах, які точно піднімуть вам настрій. Де хороша атмосфера – там завжди хочеться працювати!

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Прекрасна маска для робочої зустрічі

Фото reddit

Котикам теж потрібно працювати!

Фото reddit dinhgonefishin

"Хлопцю на роботі подарували рослину. Він досі думає, що це кактус. Огірок міняють кожні два дні вже впродовж 2 тижнів"

Фото imgur Starskins

Так спина точно не болітиме

Фото reddit tsaven

Працівники вирішили прийти в "костюмі шефа" на Геловін

Фото reddit jdm902

"Співробітниця звільняється. Вона дозволила забрати її сімейні фотографії"

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в

Фото reddit speeb

Друзі розіграли колегу по роботі

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Тепер це не датчик, а Термінатор

Фото reddit LordZMusic

Куди зник телефон колеги?

Фото reddit wabispecial

Подарунок для співробітника

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