Обязательно посмотрите на забавные проделки этих мужчин и женщин на своих работах, которые точно поднимут вам настроение. Где хорошая атмосфера – там всегда хочется работать!

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Прекрасная маска для рабочей встречи

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Котикам тоже нужно работать!

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"Парню на работе подарили растение. Он до сих пор думает, что это кактус. Огурец меняют каждые два дня уже 2 недели"

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Так спина точно не будет болеть

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Работники решили прийти в "костюме шефа" на Хэллоуин

Фото reddit jdm902

"Сотрудница увольняется. Она позволила забрать ее семейные фотографии"

Фото reddit speeb

Друзья разыграли коллегу по работе

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Теперь это не датчик, а Терминатор

Фото reddit LordZMusic

Куда исчез телефон коллеги?

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Подарок для сотрудника

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