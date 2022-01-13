Обязательно посмотрите на забавные проделки этих мужчин и женщин на своих работах, которые точно поднимут вам настроение. Где хорошая атмосфера – там всегда хочется работать!
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Прекрасная маска для рабочей встречи
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Котикам тоже нужно работать!
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"Парню на работе подарили растение. Он до сих пор думает, что это кактус. Огурец меняют каждые два дня уже 2 недели"
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Так спина точно не будет болеть
Фото reddit tsaven
Работники решили прийти в "костюме шефа" на Хэллоуин
Фото reddit jdm902
"Сотрудница увольняется. Она позволила забрать ее семейные фотографии"
Фото reddit speeb
Друзья разыграли коллегу по работе
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Теперь это не датчик, а Терминатор
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Куда исчез телефон коллеги?
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Подарок для сотрудника
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