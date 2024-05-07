Як обрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя: корисні поради

З настанням тепла сонцезахисні окуляри стають невіддільною частиною образу. Вони не лише захищають очі від сонячних образів, але й підкреслюють стиль.

Інколи обрати сонцезахисні окуляри буває дійсно дуже складно. Стилістка Ліндсі Берней радить обирати аксесуар, враховуючи форму обличчя.

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Які окуляри пасують до різної форми обличчя

Стилістка зауважує, що форма обличчя не є основним критерієм для вибору сонцезахисних окулярів. Однак, за словами Ліндсі Берней, такі поради допоможуть визначитися з формою, яка пасуватиме до зовнішності.

Зрештою, сонцезахисні окуляри повинні надихати й доповнювати стиль, тому ось кілька вказівок щодо того, які оправи найкраще пасують до різних форм обличчя.

Кругле обличчя

Кругла форма обличчя має однакові лінії ширини й довжини, а також часто характеризується повними щоками й ніжною лінією щелепи. Жінкам з таким обличчям найкраще пасуватимуть окуляри у квадратній або прямокутній оправі. Стильним рішенням також будуть сонцезахисні окуляри незвичайної геометричної форми.

Для чарівних круглих лиць найкраще підійдуть прямокутні або квадратні оправи. Чому? Тому що вони додають відчуття балансу м'яким рисам обличчя, додають кути там, де є вигини, і подовжують обличчя для неймовірного ефекту,

– пояснила стилістка.

Найгіршим варіантом для такої форми обличчя будуть круглі окуляри. Вони можуть зробити обличчя ще округлішим, а великі оправи можуть перевантажувати м'які риси обличчя.

Квадратне обличчя

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Квадратна форма обличчя характеризується різкою лінією щелепи, а також чолом і щелепою однакової ширини. Порівняно з іншими формами обличчя, квадратне має чіткі й різкі лінії, тому їх варто пом'якшити. У таких випадках варто обирати круглі, овальні або окуляри-авіатори.

А ось окулярів з квадратною, прямокутною чи крихітною оправою краще уникати. Жінкам з квадратною формою обличчя вони додаватимуть ще більшої різкості.

Овальне обличчя

Овальна форма обличчя вважається однією з найуніверсальніших у питанні вибору сонцезахисних окулярів. Жінкам з таким обличчям пасуватимуть квадратні, круглі, прямокутні оправи, а також котяче око.

Більшість форм оправи матимуть чудовий вигляд, але найкраще обирати квадратні, прямокутні або круглі оправи, ширина яких дорівнює (або ширше) найширшій частині вашого обличчя. Ці форми зберігають природний баланс вашого обличчя,

– радить стилістка.

Варто уникати лише тих сонцезахисних окулярів, які мають занадто велику або занадто вузьку оправу, які порушують гармонійні риси обличчя.

Прямокутне обличчя

Прямокутна форма обличчя подібна до овального, але довша. Вона має прямі сторони й прямокутну, чітко виражену лінію щелепи. Прямокутні обличчя мають найкращий вигляд у стилях сонцезахисних окулярів із закругленими краями або збільшеними формами, такими як авіатори, які можуть надати трохи м'якості, врівноважуючи ширину обличчя.

Що стосується прямокутних або квадратних оправ, то їх краще уникати. Як правило, вони перебільшують жорсткі лінії обличчя, а також підкреслюють довжину обличчя. Також варто зауважити, що надто маленькі оправи можуть ще більше подовжити обличчя, тому вибирати краще більші моделі.

Трикутне обличчя

Така форма обличчя нагадує перевернутий трикутник. Вона характеризується широким лобом і вузьким підборіддям. До трикутного обличчя найкраще пасують прямокутні окуляри та котячі очі, які врівноважують широкий лоб.

Оправ круглої форми та великих окулярів краще уникати, бо вони матимуть дивний вигляд на круглому обличчі.

Ромбоподібне обличчя

Ромбоподібна форма обличчя має високі та широкі вилиці, які поєднуються з вужчим підборіддям і чолом. До такого обличчя найкраще пасують авіатори, а також окуляри в оправі котячого ока. Стильний вигляд також матимуть сонцезахисні окуляри без оправи.

Стилістка говорить, що котяче око створює гарний контраст з кутами форми обличчя, додаючи образу балансу та гармонії, а окуляри-авіатори будуть пом'якшувати кути.

Обличчя у формі серця

Така форма обличчя схожа на трикутну. Вона має широкий лоб, вузьку щелепу, але, на відмінну від трикутника, серцеподібне обличчя має більш загострену форму підборіддя.

До такої форми обличчя найкраще пасуватимуть окуляри в оправі котячого ока. Така форма імітуватиме природні вигини обличчя, додаючи балансу й привертаючи увагу до очей.

Жінкам з серцеподібною формою обличчя варто уникати окулярів, які мають багато деталей на оправі, або ж вона товста й велика. Такі сонцезахисні окуляри порушуватимуть природний баланс, а також візуально робитимуть чоло ширшим.