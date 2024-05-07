Иногда выбрать солнцезащитные очки бывает очень сложно. Стилистка Линдси Берней советует выбирать аксессуар, учитывая форму лица.

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Какие очки подходят к разной форме лица

Стилистка замечает, что форма лица не является основным критерием для выбора очков. Однако, по словам Линдси Берней, такие советы помогут определиться с формой, которая подходит к образу.

В конце концов, солнцезащитные очки должны вдохновлять и дополнять стиль, поэтому вот несколько указаний относительно того, какие оправы лучше всего подходят к разным формам лица.

Круглое лицо

Круглая форма лица имеет одинаковые линии ширины и длины, а также часто характеризуется полными щеками и нежной линией челюсти. Женщинам с таким лицом лучше всего подходят очки в квадратной или прямоугольной оправе. Стильным решением будут также солнцезащитные очки необычной геометрической формы.

Для волшебных круглых лиц лучше всего подойдут прямоугольные или квадратные оправы. Почему? Потому что они придают чувство баланса мягким чертам лица, добавляют углы там, где есть изгибы, и удлиняют лицо для невероятного эффекта,

– объяснила стилистка.

Самым плохим вариантом для такой формы лица будут круглые очки. Они могут сделать лицо еще округлее, а большие оправы могут перегружать мягкие черты лица.

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Квадратное лицо

Квадратная форма лица характеризуется резкой линией челюсти, а также лбом и челюстью одинаковой ширины. По сравнению с другими формами лица, квадратное имеет четкие и резкие линии, поэтому их следует смягчить. В таких случаях следует выбирать круглые, овальные или очки-авиаторы.

А вот очков с квадратной, прямоугольной или крохотной оправой лучше избегать. Женщинам с квадратной формой лица они будут придавать еще большую резкость.

Овальное лицо

Овальная форма лица считается одной из самых универсальных в вопросе выбора очков. Женщинам с таким лицом будут подходить квадратные, круглые, прямоугольные оправы, а также кошачий глаз.

Большинство форм оправы будут выглядеть отлично, но лучше выбирать квадратные, прямоугольные или круглые оправы, ширина которых равна (или шире) самой широкой части вашего лица. Эти формы сохраняют естественный баланс вашего лица,

– советует стилистка.

Следует избегать только тех солнцезащитных очков, которые имеют слишком большую или слишком узкую оправу, нарушающие гармонические черты лица.

Прямоугольное лицо

Прямоугольная форма лица подобна овальному, но длиннее. Она имеет прямые стороны и прямоугольную, четко выраженную линию челюсти. Прямоугольные лица имеют наилучший вид в стилях очков с закругленными краями или увеличенными формами, такими как авиаторы, которые могут придать немного мягкости, уравновешивая ширину лица.

Что касается прямоугольных или квадратных оправ, то их лучше избегать. Как правило, они преувеличивают жесткие линии лица, а также подчеркивают длину лица. Также стоит заметить, что слишком маленькие оправы могут еще больше удлинить лицо, поэтому выбирать лучше большие модели.

Треугольное лицо

Такая форма лица напоминает перевернутый треугольник. Она характеризуется широким лбом и узким подбородком. К треугольному лицу лучше всего подходят прямоугольные очки и кошачий глаз, которые уравновешивают широкий лоб.

Оправ круглой формы и больших очков лучше избегать, потому что они будут выглядеть странно на круглом лице.

Ромбовидное лицо

Ромбовидная форма лица имеет высокие и широкие скулы., которые сочетаются с более узким подбородком и лбом. К такому лицу лучше всего подходят авиаторы, а также очки в оправе кошачьего глаза. Стильный вид также будут выглядеть солнцезащитными очками без оправы.

Стилистка говорит, что кошачий глаз создает хороший контраст с углами формы лица, придавая образу баланса и гармонии, а очки-авиаторы будут смягчать углы.

Лицо в форме сердца

Такая форма лица похожа на треугольную. Она имеет широкий лоб, узкую челюсть, но, в отличие от треугольника, сердцевидное лицо имеет более заостренную форму подбородка.

К такой форме лица лучше всего подходят очки в оправе кошачьего глаза. Такая форма будет имитировать естественные изгибы лица, добавляя баланс и привлекая внимание к глазам.

Женщинам с сердцевидной формой лица следует избегать очков, которые имеют много деталей на оправе, или же она толстая и большая. Такие солнцезащитные очки будут нарушать естественный баланс, а также визуально будут делать лоб шире.