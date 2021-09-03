Справа у секретних інгредієнтах: що додає у смузі Дженніфер Еністон
Джерело:інстаграм Дженніфер Еністон
У свої 52 роки відома акторка виглядає просто приголомшливо. У цьому заслуга не лише регулярних тренувань, правильного збалансованого харчування. Навіть у звичайне фруктово-ягідне смузі зірка додає особливі інгредієнти, які допомагають їй залишатись у хорошій формі.
Акторка Дженніфер Еністон зізналась, що не може жити без фізичної активності:"Мені потрібен рух, навіть якщо це всього 10 хвилин на день на батуті". А на своїй сторінці в інстаграмі поділилась рецептом улюбленого смузі.
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Без деяких складових знаменитість просто не може уявити собі цей корисний напій. До прикладу, вона пропонує боротись з ознаками старіння зсередини, додаючи колагенові пептиди у вигляді порошку.
Що таке колагенові пептиди
Це білок, який складається з трьох амінокислот та відповідає за пружність шкіри, сухожиль, суглобів, судин. А колагенові пептиди – це харчові добавки, які справді можуть захищати від фотостаріння.
Дженніфер Еністон регулярно додає колаген до їжі: "Колаген – це клей, який утримує все разом. Я завжди була прихильником підтримки вашого оздоровлення зсередини", – розповіла акторка.
Ось повний рецепт корисного смузі за рекомендаціями відомої акторки.
Інгредієнти
- 1 склянка шоколадного мигдального молока
- 2 ложки шоколадних пептидів колагену
- вишні та банан
- кілька крапель стевії
- 1 склянка льоду
Додаткові інгредієнти, яких не видно на відео, але які зірка завжди додає
- шпинат
- трохи кориці
- порошок матчі
- ложка мигдального масла
Усі інгредієнти потрібно подрібнити в одну масу в блендері – і готово!Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO