Справа у секретних інгредієнтах: що додає у смузі Дженніфер Еністон

3 вересня 2021 , 11:59
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Джерело:

інстаграм Дженніфер Еністон

У свої 52 роки відома акторка виглядає просто приголомшливо. У цьому заслуга не лише регулярних тренувань, правильного збалансованого харчування. Навіть у звичайне фруктово-ягідне смузі зірка додає особливі інгредієнти, які допомагають їй залишатись у хорошій формі.

Акторка Дженніфер Еністон зізналась, що не може жити без фізичної активності:"Мені потрібен рух, навіть якщо це всього 10 хвилин на день на батуті". А на своїй сторінці в інстаграмі поділилась рецептом улюбленого смузі. 

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Без деяких складових знаменитість просто не може уявити собі цей корисний напій. До прикладу, вона пропонує боротись з ознаками старіння зсередини, додаючи колагенові пептиди у вигляді порошку. 

Що таке колагенові пептиди


Це білок, який складається з трьох амінокислот та відповідає за пружність шкіри, сухожиль, суглобів, судин. А колагенові пептиди – це харчові добавки, які справді можуть захищати від фотостаріння. 

Дженніфер Еністон регулярно додає колаген до їжі: "Колаген – це клей, який утримує все разом. Я завжди була прихильником підтримки вашого оздоровлення зсередини", – розповіла акторка. 

Ось повний рецепт корисного смузі за рекомендаціями відомої акторки.

Інгредієнти 

  • 1 склянка шоколадного мигдального молока ⁣⁣
  • 2 ложки шоколадних пептидів колагену 
  • вишні та банан 
  • кілька крапель стевії
  • 1 склянка льоду⁣⁣

⁣⁣Додаткові інгредієнти, яких не видно на відео, але які зірка завжди додає

  • шпинат ⁣⁣
  • трохи кориці ⁣⁣
  • порошок матчі ⁣⁣
  • ложка мигдального масла ⁣⁣

Усі інгредієнти потрібно подрібнити в одну масу в блендері – і готово!

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Автор: Ірина Продан