Дело в секретных ингредиентах: что добавляет в смузи Дженнифер Энистон
Источник:инстаграм Дженнифер Энистон
В свои 52 года известная актриса выглядит просто потрясающе. В этом заслуга не только регулярных тренировок, но и правильного сбалансированного питания. Даже в обычное фруктово-ягодное смузи звезда добавляет особые ингредиенты, которые помогают ей оставаться в хорошей форме.
Актриса Дженнифер Энистон призналась, что не может жить без физической активности:"Мне нужно движение, даже если это всего 10 минут в день на батуте". А на своей странице в инстаграме поделилась рецептом любимого смузи.
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Без некоторых составляющих знаменитость просто не может представить себе этот полезный напиток. К примеру, она предлагает бороться с признаками старения изнутри, добавляя коллагеновые пептиды в виде порошка.
Что такое коллагеновые пептиды
Это белок, который состоит из трех аминокислот и отвечает за упругость кожи, сухожилий, суставов, сосудов. А коллагеновые пептиды - это пищевые добавки, которые действительно могут защищать от фотостарения.
Дженнифер Энистон регулярно добавляет коллаген в еду: "Коллаген – это клей, который удерживает все вместе. Я всегда была сторонником поддержания вашего оздоровления изнутри", – рассказала актриса.
Вот полный рецепт полезного смузи по рекомендациям известной актрисы.
Ингредиенты
- 1 стакан шоколадного миндального молока
- 2 ложки шоколадных пептидов коллагена
- вишни и банан
- несколько капель стевии
- 1 стакан льда
Дополнительные ингредиенты, которых не видно на видео, но которые звезда всегда добавляет:
- шпинат
- немного корицы
- порошок матча
- ложка миндального масла
Все ингредиенты нужно измельчить в одну массу в блендере – и готово!Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO