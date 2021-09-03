Дело в секретных ингредиентах: что добавляет в смузи Дженнифер Энистон

3 сентября 2021 , 11:59
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Источник:

инстаграм Дженнифер Энистон

В свои 52 года известная актриса выглядит просто потрясающе. В этом заслуга не только регулярных тренировок, но и правильного сбалансированного питания. Даже в обычное фруктово-ягодное смузи звезда добавляет особые ингредиенты, которые помогают ей оставаться в хорошей форме.

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что не может жить без физической активности:"Мне нужно движение, даже если это всего 10 минут в день на батуте". А на своей странице в инстаграме поделилась рецептом любимого смузи. 

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Без некоторых составляющих знаменитость просто не может представить себе этот полезный напиток. К примеру, она предлагает бороться с признаками старения изнутри, добавляя коллагеновые пептиды в виде порошка. 

Что такое коллагеновые пептиды


Это белок, который состоит из трех аминокислот и отвечает за упругость кожи, сухожилий, суставов, сосудов. А коллагеновые пептиды - это пищевые добавки, которые действительно могут защищать от фотостарения. 

Дженнифер Энистон регулярно добавляет коллаген в еду: "Коллаген – это клей, который удерживает все вместе. Я всегда была сторонником поддержания вашего оздоровления изнутри", – рассказала актриса. 

Вот полный рецепт полезного смузи по рекомендациям известной актрисы.

Ингредиенты 

  • 1 стакан шоколадного миндального молока ⁣⁣
  • 2 ложки шоколадных пептидов коллагена 
  • вишни и банан 
  • несколько капель стевии
  • 1 стакан льда

Дополнительные ингредиенты, которых не видно на видео, но которые звезда всегда добавляет:

  • шпинат ⁣⁣
  • немного корицы ⁣⁣
  • порошок матча ⁣⁣
  • ложка миндального масла ⁣⁣

Все ингредиенты нужно измельчить в одну массу в блендере – и готово!

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Автор: Ірина Продан