Справжня дивина: 10 чудернацьких речей, які люди придбали на барахолках
Джерело:фейсбук Weird Secondhand Finds
Усі, хто любить заглянути на барахолки та секонд-хенди, знають, що там можна знайти максимально дивні речі. Деякі предмети навіть складно описати словами.
Але на кожен товар знайдеться свій покупець! Любителі секонд-хендів поділилися фотографіями найдивніших речей, які вони побачили у таких магазинчиках. А дехто навіть їх придбав. Лише погляньте на сільничку у формі інопланетянина з нашої добірки. Це дійсно мило!
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Різнокольорова гусінь
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Оце так стильно!
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Що це таке?
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Котик явно багато побачив у цьому житті
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Красиві бокали у вигляді Санти
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Вау!
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Крісло-рука
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Так мило!
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Просто синій котик для декору
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Хтось вирішив поєднати сумку та крокси
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds