Справжня дивина: 10 чудернацьких речей, які люди придбали на барахолках

Усі, хто любить заглянути на барахолки та секонд-хенди, знають, що там можна знайти максимально дивні речі. Деякі предмети навіть складно описати словами.

Але на кожен товар знайдеться свій покупець! Любителі секонд-хендів поділилися фотографіями найдивніших речей, які вони побачили у таких магазинчиках. А дехто навіть їх придбав. Лише погляньте на сільничку у формі інопланетянина з нашої добірки. Це дійсно мило!

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Різнокольорова гусінь

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Оце так стильно!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Що це таке?

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Котик явно багато побачив у цьому житті

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Красиві бокали у вигляді Санти

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Вау!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Крісло-рука

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Так мило!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Просто синій котик для декору

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Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

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Фото фейсбук Weird Secondhand Finds