Но на каждый товар найдется покупатель! Любители секонд-хендов поделились фотографиями самых прикольных вещей, которые они увидели в таких магазинчиках. А некоторые даже их приобрели. Посмотрите на солонку в форме инопланетянина из нашей подборки. Это действительно мило!
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Разноцветная гусеница
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Вот это стильно!
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Что это такое?
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Котик явно многое увидел в этой жизни
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Красивые бокалы в виде Санты
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Вау!
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Кресло-рука
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Так мило!
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Просто синий котик для декора
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds
Кто-то решил соединить сумку и кроксы
Фото фейсбук Weird Secondhand Finds