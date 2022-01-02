Но на каждый товар найдется покупатель! Любители секонд-хендов поделились фотографиями самых прикольных вещей, которые они увидели в таких магазинчиках. А некоторые даже их приобрели. Посмотрите на солонку в форме инопланетянина из нашей подборки. Это действительно мило!

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Разноцветная гусеница

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Вот это стильно!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Что это такое?

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Котик явно многое увидел в этой жизни

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Красивые бокалы в виде Санты

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Вау!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Кресло-рука

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Так мило!

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

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Просто синий котик для декора

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds

Кто-то решил соединить сумку и кроксы

Фото фейсбук Weird Secondhand Finds