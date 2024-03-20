Заробляє на ляпасах: барменка завдяки незвичній подачі коктейлів отримує $6 тисяч за ніч

Американська барменка підкорила серця клієнтів бару завдяки своїм фірмовим "ураганним коктейлям". Подаючи напої, дівчина влаштовує шоу та дає ляпаси відвідувачам.

Як виглядає перфоманс американки, скільки коштує отримати незвичний коктейль з ляпасом від неї та яку суму на цьому заробляє дівчина, розповідаємо далі.

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Як барменка дає ляпаси відвідувачам і заробляє на цьому

26-річна американська барменка Айяна Каллас підкорила серця клієнтів бару у місті Форт-Лодердейл, що у штаті Флорида, своїми фірмовими "ураганними коктейлями". Ця неординарна позиція в меню включає театралізоване шоу, напій та ляпас для кожного відвідувача, який наважиться його спробувати.

Процес подачі "ураганного коктейлю" перетворився на справжнє видовище: барменка зі спеціальної посудини переливає коктейль у рот відвідувача, після цього вивертає на його голову повний глечик води й, зрештою, демонстративно дає ляпаса.

Ціна такого досвіду становить 30 доларів за одну порцію, хоча може варіюватися залежно від алкоголю та інтенсивності удару. Попри все, попит на "ураганні коктейлі" залишається вкрай високим.

Дуже ретельно стежу за безпекою й роблю так, щоб це виглядало, ніби я б'ю клієнтів щосили, але насправді це не боляче. Всі вони дають згоду перед тим, як отримати ляпаса,

– пояснює Каллас.

Як виглядає перфоманс дівчини: дивіться відео

Барменка продає від 150 до 200 порцій коктейлів за ніч, що робить її унікальне шоу одним з найпопулярніших атракціонів у Форт-Лодердейлі під час весняних канікул. Студенти масово з’їжджаються сюди зі всієї країни, щоб сфотографуватися для своїх соцмереж.

Вони вважають, що це цікаво, смішно та неповторно. Насправді ж просто веселощі заради веселощів,

– додає Айяна, яка доповнює свої театралізовані виступи акробатичними трюками та реслінгом.

Торік вона працювала 45 днів поспіль з 8 вечора до 5 ранку й отримувала близько 6 тисяч доларів за ніч.