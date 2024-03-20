Как выглядит перфоманс американки, сколько стоит получить необычный коктейль с пощечиной от нее и какую сумму на этом зарабатывает девушка, рассказываем дальше.

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Как барменша дает пощечины посетителям и зарабатывает на этом

26-летняя американская барменша Айяна Каллас покорила сердца клиентов бара в городе Форт-Лодердейл, что в штате Флорида, своими фирменными "ураганными коктейлями". Эта неординарная позиция в меню включает театрализованное шоу, напиток и пощечину для каждого посетителя, который решится его попробовать.

Процесс подачи "ураганного коктейля" превратился в настоящее зрелище: барменша из специального сосуда переливает коктейль в рот посетителя, после этого выворачивает на его голову полный кувшин воды и, в конце концов, демонстративно дает пощечину.

Цена такого опыта составляет 30 долларов за одну порцию, хотя может варьироваться в зависимости от алкоголя и интенсивности удара. Несмотря на все, спрос на "ураганные коктейли" остается крайне высоким.

Очень тщательно слежу за безопасностью и делаю так, чтобы это выглядело, будто я бью клиентов изо всех сил, но на самом деле это не больно. Все они дают согласие перед тем, как получить пощечину,

– объясняет Каллас.

Как выглядит перфоманс девушки: смотрите видео

Барменша продает от 150 до 200 порций коктейлей за ночь, что делает ее уникальное шоу одним из самых популярных аттракционов в Форт-Лодердейле во время весенних каникул. Студенты массово съезжаются сюда со всей страны, чтобы сфотографироваться для своих соцсетей.

Они считают, что это интересно, смешно и неповторимо. На самом деле просто веселье ради веселья,

– добавляет Айяна, которая дополняет свои театрализованные выступления акробатическими трюками и реслингом.

В прошлом году она работала 45 дней подряд с 8 вечера до 5 утра и получала около 6 тысяч долларов за ночь.