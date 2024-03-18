Как женщина стала ведьмой и посвятила этой работе всю свою жизнь, а также о том, как это быть современной колдуньей, рассказываем далее.

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Как живет современная ведьма

49-летняя Кэролайн Турмейн из английского Нортумберленда – профессиональная ведьма, которая начала заниматься колдовством с 16 лет, а впервые увлеклась "потусторонним" еще в три года и тогда же определилась, кем станет в будущем. Сегодня она является верховной жрицей ведьминского клана и обучает молодых ведьм. Женщина также гадает и читает заклинания за деньги.

По словам Кэролайн, когда она была маленькой, ее семья жила на Кипре, где отец девочки служил в ВВС. Там не было доступа к мультфильмам или шоу о ведьмах, однако Кэролайн уже тогда начала надевать ведьминский колпак и представлять, что летает на метле.

Став подростком, она жадно читала книги о Мерлине и Моргане Ле Фей, ведьме из легенд о короле Артуре.

На самом деле я выросла в католической церкви и ходила в воскресную школу, так что я не происходила из семьи хиппи или альтернативной семьи. Но даже в 14 лет мой священник обнял меня и просто сказал: "Это не для тебя, милая". Я спрашивала его, например, почему мы сжигаем ведьм? И почему мы так ужасно относились к людям, которые делали альтернативные вещи? Для меня это не имело смысла,

– вспоминает она.

В 16 лет девушка впервые начала заниматься колдовством по-настоящему.

Как выглядит современная ведьма / Фото фейсбук @Carolyn Turmaine

У меня есть хрустальный шар для гадания, на который вы смотрите, чтобы настроиться на свою интуицию. Я увлеклась чтением карт таро и литературой о современном колдовстве. Я читала карты своим друзьям и семье и забавлялась заклинаниями, но, честно говоря, я не знала, что делаю,

– делится женщина.

Когда появился фейсбук, перед Кэролайн раскрылись новые горизонты, потому что она встретила немало единомышленников.

В 2012-м женщина познакомилась с верховными жрецом и жрицей традиционного викканского ковена, современной языческой колдовской группы, состоявшей примерно из десяти человек, которые встречались, чтобы определить намерения на свою жизнь, произнести "заклинания" и узнать о ритуалах ковена.

Я очень нервничала перед поездкой. Я начала с участия в "открытом ритуале" на пляже в Бродстерсе, Кент. Я ничего не знала, и члены ковена показали мне, как открывать священный круг, всегда двигаясь по часовой стрелке. Помню, было очень тепло, но я была рада, что надела свой первый плащ. Когда все были на своих местах, верховная жрица прошла мимо нас, воспевая, и я была загипнотизирована. Она стала для меня неземной,

– признается Кэролайн.

Она добавляет, что с тех пор мало что помнит о самом ритуале, но это было трогательно. После него женщина почувствовала себя намного спокойнее.

Женщина зарабатывает на этом ремесле / Фото фейсбук @Carolyn Turmaine

Следующим же ее шагом стало присоединение к клану, в котором существует очень строгая иерархия.

Вы приходите на базовый уровень обучения. Если вы решите остаться, вы станете тем, кого мы называем неофитом – новичком. Изучая традиции, ритуалы и историю, вы приближаетесь к своей первой ступени. По мере того как твои знания расширяются, ты достигаешь уровня высшей жрицы, где я сейчас и нахожусь. Часть моего посвящения в первую ступень заключалась в том, чтобы научить верховную жрицу и верховного жреца тому, чего они еще не знали. Я показала им, как нарисовать пентакль, изображающий путешествие человеческого духа. Каждая из этих фаз человеческого развития представлена точкой на пентаклях,

– объяснила Кэролайн.

Заняв свое место в ведьминской иерархии, она начала монетизировать свои навыки. В приложении Zoom она обучает младших ведьм, делает расклады таро и пишет собственные заклинания. Кроме того, женщина устраивает лекции в местной кофейне.

Кэролайн также создала небольшой бизнес под названием "Funky Wytch", где она проводит сеансы медиации, звуковые ванны, уроки ароматерапии и чтения.