Майже як поезія: чоловік знайшов у ящику для інструментів любовного листа 70-річної давнини

Мешканець Мічигана, що у США, знайшов у ящику для інструментів любовного листа 70-річної давнини.

Зараз чоловік намагається розгадати таємницю інтимного послання. Що відомо про знайдений лист, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов любовний лист 70-річної давнини

Рік Трояновскі купив ящик для інструментів на фермерському аукціоні 2017 року, але лише через декілька років він знайшов старого листа, захованого всередині.

Послання було написане 70 років тому армійським капралом Ірвіном Флемінгом. Його він надіслав жінці на ім’я Мері Лі Кріббс із Сан-Франциско до Гранд-Рапідса.

У листі Флемінг перепрошував у коханої за розбіжності, які між ними виникли, а також говорив своє безсмертне кохання.

Мері, ти мені так потрібна… І я знаю, що завжди кохатиму тебе,

– писав чоловік.

Капрал також розповів, як повільно протікав його час в армії, не отримуючи звісток від Мері, додавши, що коли він повернеться додому за сім місяців, це буде найщасливіший день у його житті. Він завершив листа, просячи Мері про те, про що він просив раніше – вийти за нього заміж.

Це майже як справжня історія кохання. У наш час люди просто не пишуть такі речі. Це майже як поезія,

– сказав Трояновскі.

Зараз чоловік намагається знайти родичів пари, які вижили, щоб передати їм листа.