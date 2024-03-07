Лист від "майбутнього": дівчина у США отримала дивне послання, яке збурило мережу

Дівчина у США отримала дивного листа від невідомого відправника. Послання нібито було з майбутнього.

Жінка зізналася, що записка, яка була написана маркером на аркуші зошита, змусила її хвилюватися. Про що у ній йшлось, розповідаємо далі.

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Як дівчина отримала листа з майбутнього

Одна дівчина зі США розповіла, що отримала лист із дивним змістом від невідомого відправника. Вона поділилася знімком незвичайного послання на популярному форумі.

Жінка зізналася, що записка стурбувала її.

Якщо ми будемо разом до самої смерті, це теж минеться. Кохай так, ніби завтра не настане. Смійся, як дитина. У стресі немає жодного сенсу,

– було написано в посланні на аркуші зошита.

Як відправника на конверті було вказано "Майбутнє", а місце відправлення – штат Огайо у США. Оповідачка наголосила, що не має там жодних знайомих.

Це просто дивно. Я більш ніж спантеличена,

– додала американка.

Як виглядав лист: дивіться фото

Користувачі форуму теж були здивовані такому посланню, але все ж багато хто жартував у коментарях:

"Не забудьте відіслати це собі через кілька років. Не варто створювати парадокси часу зараз, інакше завтра не настане", "З огляду на те, що лист із майбутнього, він абсолютно даремний. Жодних тобі виграшних лотерейних білетів, попереджень або ж порад, які акції купити", "Мені сумно, що наше майбутнє в Огайо", – писали люди.

Однак були й серйозніші коментарі. У них люди зазначали, що в автора листа простежується душевний розлад.