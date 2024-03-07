Женщина призналась, что записка, которая была написана маркером на листе тетради, заставила ее волноваться. О чем в ней шла речь, рассказываем далее.

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Как девушка получила письмо из будущего

Одна девушка из США рассказала, что получила письмо со странным содержанием от неизвестного отправителя. Она поделилась снимком необычного послания на популярном форуме.

Женщина призналась, что записка обеспокоила ее.

Если мы будем вместе до самой смерти, это тоже пройдет. Люби так, будто завтра не наступит. Смейся как ребенок. В стрессе нет никакого смысла,

– было написано в послании на листе тетради.

В качестве отправителя на конверте было указано "Будущее", а место отправления – штат Огайо в США. Рассказчица отметила, что не имеет там никаких знакомых.

Это просто странно. Я более чем озадачена,

– добавила американка.

Как выглядело письмо: смотрите фото

Пользователи форума тоже были удивлены такому посланию, но все же многие шутили в комментариях:

"Не забудьте отослать это себе через несколько лет. Не стоит создавать парадоксы времени сейчас, иначе завтра не наступит", "Учитывая то, что письмо из будущего, оно абсолютно бесполезно. Никаких тебе выигрышных лотерейных билетов, предупреждений или советов, какие акции купить", "Мне грустно, что наше будущее в Огайо", – писали люди.

Однако были и более серьезные комментарии. В них люди отмечали, что у автора письма прослеживается душевное расстройство.