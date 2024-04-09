Головне – це кохання: подружжя з найбільшою різницею у зрості встановило світовий рекорд

У США подружжя встановило світовий рекорд для пар із найбільшою різницею у зрості. Жінка вища за чоловіка на понад 80 сантиметрів.

Як виглядає незвична пара, а також, що відомо про їхню історію кохання та рекорд, розповідаємо далі.

Також цікаво Була улюбленицею королівських дворів Європи: що відомо про життя найнижчої жінки в історії

Як виглядає пара з рекордною різницею у зрості

Ларрі МакДоннелл та його дружина Джессіка із Західної Вірджинії, що в США, встановили новий світовий рекорд за версією Книги рекордів Гіннеса для подружніх пар із найбільшою різницею у зрості. Відмінність між їхніми параметрами становить аж 86,36 сантиметра.

40-річна Джессіка заввишки 177,8 сантиметра, а 42-річний Ларрі – 91,44 сантиметра. Їхня незвичайна історія кохання розпочалась ще в дитинстві, коли Ларрі залишили на другий рік і вони з Джессікою опинилися в одному класі.

У 2006 році пара офіційно почала зустрічатися, а наприкінці того ж року одружилася. Зараз подружжя виховує чотирьох дітей – 16-річну Олівію, 15-річного Дакса, 12-річну Вікторію та однорічного Фелікса.

Джессіка була першою людиною, поруч з якою я міг бути самим собою. Вона сміялася з моїх дурних жартів, і все, про що вона говорила, я любив,

– каже Ларрі.

Як виглядає пара з рекордною різницею у зрості: дивіться відео

Ідея подати заявку в Книгу рекордів Гіннеса належить саме йому. Чоловік побачив інформацію про попередніх рекордсменів у фейсбук і зрозумів, що має бути на їхньому місці, адже різниця у зрості Джеймса і Глої Люстед становила всього 56,8 сантиметра.

Загалом попри різницю у зрості, МакДоннелли щасливі разом й не звертають уваги на стереотипи.

Коли Ларрі запитали, що їм найбільше подобається одне в одному, він відповів: "Ну, коли я обіймаю її, вона почувається як вдома, і всі негаразди, які відбуваються у світі, зникають".

Джессіка ж додає, що зовнішність не має значення, коли поруч кохана людина.