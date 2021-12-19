Стала мамою в 11: зараз жінці 35 і вона щаслива

Жінка розповіла свою неймовірну історію материнства. Вона завагітніла, коли їй було 11, і вирішила народжувати дитину, хоч всі були проти.

Фелісія Дейві була шокова, коли дізналась про свою вагітність та прирекла свою сім'ю на великий сором. Тоді дівчину не раз схиляли до аборту, проте вона відстояла свою можливість стати мамою і народила.

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Дівчина стала мамою в 11 і не шкодує

Фелісія Дейві стала мамою за дванадцять днів до свого 12-річчя. Вона народила дівчинку Саманту, якій зараз 23 роки. Вона змогла поєднати виховання доньки та навчання у школі. Коли дівчина завагітніла, то не зовсім розуміла, що трапилось. Батьки схиляли її до аборту, проте вона любила життя і не хотіла вбивати свою дитину.

Я думаю, що мої батьки соромилися й хвилювалися: "Що люди подумають про нас?" Але для мене це було дещо більше. Я була такою молодою, але в певному сенсі набагато дорослішою, ніж мала бути. Я знала, що виховувати дитину буде важко, але я відчувала потребу захистити її,

– розповідає Фелісія.



Дівчина стала мамою в 11 років / Фото The Sun

Батьки одразу зрозуміли, що народжувати дитину – це не найкраще рішення, але не змогли ніяк повпливати. Вони хвилювались за майбутнє доньки, яка лише перейшла в 6 клас середньої школи.

Озираючись назад можу сказати, що я шукала уваги, прийняття і того, що я вважала коханням. Я виросла не в найкращому домі. Моя мама була в моєму житті та поза межами мого життя, а тато багато працював, тому мене виховувала в першу чергу моя прабабуся по батьковій лінії, якій було 80 років,

– пояснює дівчина.

Коли сім'я 14-річного батька Саманти дізналась, що дівчина вагітна, вони забрали сина зі школи і переїхали. Тоді Фелісії було дуже складно та довелось зіткнутись з осудом сусідів і чужих людей. Вона жила у невеликому містечку, де плітки зароджуються та поширюються дуже швидко.

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Жінка зі своєю донькою зараз / Фото The Sun

Після народження дитини сім'ю регулярно відвідували соціальні працівники через вік Фелісії та через те, що її мама була на випробувальному терміні, оскільки раніше була ув'язнена за проблеми, пов'язані з залежністю. Тоді ж мамі Фелісії зробили тест на наркотики, який вона провалила, а це означало, що Саманта, Фелісія та сестра Фелісії були взяті під опіку. Згодом у дівчинки з'явились прийомні батьки, які дали їй можливість закінчити школу.

Коли незнайомці бачили мене з Самантою, вони не розуміли. Люди просто думали, що ми сестри, і досі, коли ми виходимо на публіку, люди кажуть: "Ви не можете бути мамою і донькою",

– згадує Фелісія.

Після школи Фелісія звернулась по допомогу до благодійної організації Child Haven, які заохочують молодих людей працювати та заощаджувати, щоб вони змогли влаштувати своє життя. Дівчина працювала прибиральницею та вивчала медсестринство в Університеті Алабами, але так і не закінчила навчання, адже у 20 років у неї народилася друга дитина, син Вільям, якому зараз 15 років. Вона була одружена з його батьком лише 5 місяців, після чого шлюб розпався.

Довгоочікувана справжня сім'я



Жінка створила справжню сім'ю / Фото The Sun

Згодом у 2008 році Фелісія зустріла свого коханого, з яким змогла створити справжню сім'ю. Вони познайомились ще під час проходження благодійної програми. У 2013 році пара одружилась. У Фелісії та Майкла народилися 13-річний Кенлан, 10-річна дочка Харлі та 5-річний син Брентлі.

Жінка не планувала ставати мамою вп'яте, тому подбала про надійний метод контрацепції та поставила внутрішньоматкову спіраль. Проте щось пішло не так, і вона завагітніла. Спершу вона була засмучена, адже у сім'ї були проблеми з фінансами і жінка була неготова до цього, проте вона все ж вирішила народжувати і зараз не шкодує про це.

Моя остання дитина була найнесподіванішою, але це найчарівніша душа, яку я коли-небудь зустрічала у своєму житті,

– ділиться жінка.



Щаслива мама 5 дітей / Фото The Sun

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Фелісія пояснює, що не шкодує про те, що трапилось. Вона щаслива мама 5 дітей, а у 32 стала бабусею. Жінка пояснює, що дуже важливо говорити з дітьми про секс.

Я думаю, що для батьків дуже важливо бути відкритими зі своїми дітьми, тому я розповідаю свою історію. Я беру на себе відповідальність за те, що сталося, я знала, що роблю, але не розуміла наслідків сексу. І я була недостатньо емоційно зрілою, щоб впоратися з наслідками,

– наголошує Фелісія.