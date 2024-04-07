Такий хвіст може додати елегантності й грації образу та підкреслити риси обличчя навіть власницям тонких кучерів. Як зробити об'ємну зачіску, що буде мати гарний вигляд на будь-якому волоссі, розповідаємо далі.

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Як зробити стильний хвіст

Стиліст, експерт із краси та догляду за тілом Кріс Епплтон поділився лайфхаком, як зробити густий хвіст навіть власницям тонких пасом.

Для цього знадобиться лише 2 гумки для волосся.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Для початку кучері слід розділіть на дві горизонтальні частини. Верхню частину волосся необхідно підняти та зав'язати у високий хвіст.

Як зробити об'ємний хвіст: дивіться відео

Потім нижні пасма потрібно поділити на дві частини й закріпити їх іншою гумкою над попереднім хвостом.

Цей метод чудово підходить для тих, у кого тонке і рідке волосся. У результаті хвіст стане не лише густим, але й додасть образу елегантності.