Страшно перебільшити: дівчина розповіла, як не треба використовувати маски для обличчя

Експертка з догляду за шкірою поділилась у тіктоці сенсаційним відкриттям. Вона розповіла підписникам, як не варто використовувати маску.

Глиняні маски – популярний та доступний сьогодні засіб для догляду за шкірою обличчя. Вони мають чимало корисних властивостей, але їх важливо правильно використовувати.

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Дівчина розповіла, як правильно використовувати глиняні маски

Експертка в галузі косметології поділилась у тіктоці корисним відео про маски для обличчя. Перш за все дівчина застерегла від частого використання глиняних засобів. Вони не найкраще підійдуть для постійного догляду за шкірою.

Остерігайтеся глиняних масок. Глина дуже міцна, вона може позбавити вашу шкіру натуральних жирів і пошкодити захисний бар'єр, якщо її використовувати занадто часто,

– зауважила вона.



Дівчина застерігає не торкатись висипань / Скриншот з відео

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Експертка повідомила, що надмірне використання може призвести до висипань, тому потрібно ощадно наносити такий засіб. Вона також застерігає людей з проблемною шкірою, на якій є висипання, та просить ніколи не здирати прищів та не торкатись їх, адже це може призвести до ще гіршого роздратування. При появі неприємних утворів подбайте про гарне зволоження шкіри, а все інше організм зробить замість вас.