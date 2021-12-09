Глиняные маски – популярное и доступное сегодня средство по уходу за кожей лица. Они имеют немало полезных свойств, но их важно правильно использовать.

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Девушка рассказала, как правильно использовать глиняные маски

Экспертка в области косметологии поделилась в тиктоке полезным видео о масках для лица. Прежде всего, девушка предостерегла от частого использования глиняных средств. Они не лучше подойдут для постоянного ухода за кожей.

Остерегайтесь глиняных масок. Глина очень крепкая, она может лишить вашу кожу натуральных жиров и повредить защитный барьер, если ее использовать слишком часто,

– отметила она.



Девушка предостерегает не касаться высыпаний / Скриншот с видео

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