Стрижка не вдалася: 10+ перукарських невдач, які вас насмішать
Джерело:Reddit
Навіть професіонали час від часу можуть помилятися. Від цього, на жаль, ніхто не застрахований. Прикро, коли такі невдачі трапляються під час походу в перукарню. Адже переробити невдалу стрижку не завжди буває легко.
Перед вами добірка кумедних випадків, коли стрижка пішла зовсім не за планом. Хтось вирішив самотужки підрівняти своє волосся і трішки переборщив, а комусь просто не пощастило у перукарні. Тепер герої нашої добірки мають набратися терпіння, адже волосся досить довго відростає.
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Хлопець спробував сам себе підстригти на карантині
Фото reddit GamatetheEngineer
"Трішки" криво
Фото reddit ronniegonzalez123
"Моя невдала стрижка"
Фото reddit GlitterGoth8904
"Що тут сказати… Не найгірша стрижка"
Фото reddit RViking
"Хотіла підрівняти волосся..."
Фото reddit jesswood87
1 фото – до стрижки. 2 фото – як мало бути. 3 фото – що вийшло
Фото reddit elite4caleb
Упс...
Фото reddit JustARandomF*ck
"Я намагалась себе підстригти"
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Ой...
Фото reddit DaMailmann
Навіть кепка не сховає цей ляп
Фото reddit breezy-steezy
Щось не дуже...
Фото reddit M_chavmer